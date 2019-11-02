Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Железноводске на фестиваль танцев приехали около 1000 участников со всего Юга России

Победители получат шанс представлять свой регион в финальном этапе в Москве

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль детского и молодежного творчества "Новые имена" собрал в Железноводске (Ставропольский край) около 1000 участников, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"Фестиваль детского и молодежного творчества "Новые имена" проходит в городе-курорте под эгидой государственного ансамбля народного танца "Березка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за два фестивальных дня на сцене Дворца культуры выступят около 1000 молодых танцоров со всего юга России.

"Железноводск на фестивале представляют танцевальные коллективы "Триумф" и Fantasy. Победители фестиваля получат шанс представлять свой регион в финальном этапе, который будет проходить в Москве в преддверии Нового года", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Ульяновская область намерена закрыть потребность онкобольных в лучевой терапии к 2021 году
На новом аппарате, который установлен в областном онкологическом диспансере, смогут проходить лечение 650 человек в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС