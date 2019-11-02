В Железноводске на фестиваль танцев приехали около 1000 участников со всего Юга России

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль детского и молодежного творчества "Новые имена" собрал в Железноводске (Ставропольский край) около 1000 участников, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"Фестиваль детского и молодежного творчества "Новые имена" проходит в городе-курорте под эгидой государственного ансамбля народного танца "Березка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за два фестивальных дня на сцене Дворца культуры выступят около 1000 молодых танцоров со всего юга России.

"Железноводск на фестивале представляют танцевальные коллективы "Триумф" и Fantasy. Победители фестиваля получат шанс представлять свой регион в финальном этапе, который будет проходить в Москве в преддверии Нового года", - отмечается в пресс-релизе.