В Железноводске отреставрируют комплекс летних бюветов и "храмы воздуха" в Курортном парке

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Комплекс летних бюветов и "храмы воздуха" в Курортном парке, которые не ремонтировались более 30 лет, отреставрируют в Железноводске Ставропольского края в 2020 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городской администрации.

"В ходе реставрации архитектурным строениям вернут их историческое назначение и первоначальный вид", - говорится в сообщении.

Архитектурный ансамбль расположен напротив "Славяновского" источника. Ремонт запланирован на 2020 год.

Как уточнили в пресс-службе ТАСС, на данный момент сметная стоимость работ находится на утверждении.

"Храмы воздуха" и летние бюветы в Железноводске были построены в середине ХХ века.