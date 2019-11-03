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В Железноводске отреставрируют комплекс летних бюветов и "храмы воздуха" в Курортном парке

Работы запланированы на следующий год

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Комплекс летних бюветов и "храмы воздуха" в Курортном парке, которые не ремонтировались более 30 лет, отреставрируют в Железноводске Ставропольского края в 2020 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городской администрации.

"В ходе реставрации архитектурным строениям вернут их историческое назначение и первоначальный вид", - говорится в сообщении.

Архитектурный ансамбль расположен напротив "Славяновского" источника. Ремонт запланирован на 2020 год.

Как уточнили в пресс-службе ТАСС, на данный момент сметная стоимость работ находится на утверждении.

"Храмы воздуха" и летние бюветы в Железноводске были построены в середине ХХ века.

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