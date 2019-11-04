Национальные блюда из 30 регионов России представили на фестивале в Нижнем Новгороде

ТАСС, 4 ноября. Гости Третьего Гастрономического фестиваля "Кухни народов России", который прошел в Нижнем Новгороде в День народного единства, смогли попробовать более 150 блюд из 30 регионов страны, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Здесь представлено 10 современных фудтраков, кстати, на базе нижегородских автобусов "Газель Next". Всего здесь можно увидеть и попробовать более 150 региональных продуктов и блюд. Очень домашняя и уютная атмосфера с традиционными русскими атрибутами - самоварами. Это полностью соответствует региональной специфике", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

В фестивале приняли участие шеф-повара, фермеры и рестораторы из 30 регионов России: Кузбасса, Северной Осетии, Республики Алтай и Алтайского края, Хакассии, Карелии, Бурятии, Удмуртии, Мурманской области и других. Были представлены такие редкие блюда, как открытые пироги перепечи и табани по рецепту знаменитых "Бурановских бабушек" из Удмуртии, котлеты из щуки и блины тэбикмэк с медом из Башкирии. Можно было также познакомиться с кухней народностей Горного Алтая: сыровяленые деликатесы базырган-эт, чучук, традиционный алтайский сыр курут, таежный папоротник с мясом марала (подвид оленя) и кедровым орехом, заправленный кедровым маслом, диким чесноком ускумом и вытяжкой из корня лопуха, сообщили журналистам в пресс-службе федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России".

Как отметила координатор проекта Екатерина Шаповалова, несмотря на разнообразие кухни, есть блюда, которые присутствуют в разных культурах и являются объединяющими. Среди них на фестивале были представлены разновидности пирогов и пельменей.

На фестивале также работала зона "Рыбные богатства России", где можно было попробовать рыбу и морепродукты из Азовского и Черного морей, Волги, Каспия, рек Севера и средней полосы России.

Гастрономический фестиваль "Кухни народов России", который проходил в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского 3-4 ноября, является частью федерального проекта "Гастрономическая карта России". Он проводится в третий раз, Нижний Новгород впервые стал площадкой для фестиваля.