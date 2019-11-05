Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Станции мониторинга качества воздуха намерены установить во всех районах Сахалина и Курил

Жители смогут получать актуальную информацию о качестве воздуха в онлайн-режиме
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко приняли решение разместить во всех районах региона автоматические модульные микростанции для мониторинга качества воздуха. Об этом во вторник сообщает пресс-служба островного правительства.

По информации пресс-службы, в настоящее время в области уже работают три подобные станции. Они установлены в тестовом режиме в Южно-Сахалинске и Корсакове. Автоматические микростанции позволяют определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ (пыль).

"Автоматические модульные микростанции разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства", - говорится в сообщении.

Планируется, что жители смогут получать актуальную информацию о качестве воздуха в онлайн-режиме как на официальных сайтах мониторинга, так и на электронных табло муниципалитетов.

Как сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, проблемы, связанные с загрязнением воздуха, являются актуальными для региона. В зависимости от концентраций веществ, уровень загрязнения воздуха классифицируется в области от низкого до очень высокого. Так, например, в Корсакове отмечается большое количество пыли, в Южно-Сахалинске воздух наиболее загрязнен диоксидом азота, сажей, формальдегидом и бензапиреном. Сажа образуется при неполном сгорании угля, что имеет место при печном отоплении домов в частном жилом секторе. Но основным источником выбросов вредных веществ в атмосферу столицы региона является автомобильный транспорт.

Станции мониторинга будут интегрированы в систему "Безопасный город" и соединены с системой аналитики экологии региона. На основе показателей с приборов планируется составлять карту загрязнения воздуха в области. При ухудшении экологической обстановки областным и районным властям будут даны рекомендации по устранению причин ситуации. Также на основании измерений специалисты смогут прогнозировать и предупреждать возможные угрозы здоровью жителям.

Система "Безопасный город" - это аппаратно-программный комплекс, который состоит из систем фото- и видеофиксации, размещенных в местах максимального скопления людей и вблизи автодорог и перекрестков. Видеокамеры также устанавливаются на вышках операторов сотовой связи, чтобы контролировать пожарную обстановку. Внедрение системы позволяет сократить аварийность на трассах, а также снизить ущерб от пожаров.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Чиновников Сахалинской области обязали отвечать на сообщения в соцсетях в течение 24 часов
За неделю губернатор региона получил свыше 150 сообщений на своих официальных страницах в соцсетях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС