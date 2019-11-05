Станции мониторинга качества воздуха намерены установить во всех районах Сахалина и Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко приняли решение разместить во всех районах региона автоматические модульные микростанции для мониторинга качества воздуха. Об этом во вторник сообщает пресс-служба островного правительства.

По информации пресс-службы, в настоящее время в области уже работают три подобные станции. Они установлены в тестовом режиме в Южно-Сахалинске и Корсакове. Автоматические микростанции позволяют определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ (пыль).

"Автоматические модульные микростанции разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства", - говорится в сообщении.

Планируется, что жители смогут получать актуальную информацию о качестве воздуха в онлайн-режиме как на официальных сайтах мониторинга, так и на электронных табло муниципалитетов.

Как сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, проблемы, связанные с загрязнением воздуха, являются актуальными для региона. В зависимости от концентраций веществ, уровень загрязнения воздуха классифицируется в области от низкого до очень высокого. Так, например, в Корсакове отмечается большое количество пыли, в Южно-Сахалинске воздух наиболее загрязнен диоксидом азота, сажей, формальдегидом и бензапиреном. Сажа образуется при неполном сгорании угля, что имеет место при печном отоплении домов в частном жилом секторе. Но основным источником выбросов вредных веществ в атмосферу столицы региона является автомобильный транспорт.

Станции мониторинга будут интегрированы в систему "Безопасный город" и соединены с системой аналитики экологии региона. На основе показателей с приборов планируется составлять карту загрязнения воздуха в области. При ухудшении экологической обстановки областным и районным властям будут даны рекомендации по устранению причин ситуации. Также на основании измерений специалисты смогут прогнозировать и предупреждать возможные угрозы здоровью жителям.

Система "Безопасный город" - это аппаратно-программный комплекс, который состоит из систем фото- и видеофиксации, размещенных в местах максимального скопления людей и вблизи автодорог и перекрестков. Видеокамеры также устанавливаются на вышках операторов сотовой связи, чтобы контролировать пожарную обстановку. Внедрение системы позволяет сократить аварийность на трассах, а также снизить ущерб от пожаров.