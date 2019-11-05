В Забайкалье завершили благоустройство пострадавших от пожаров чабанских стоянок

ЧИТА, 5 ноября. /ТАСС/. Благоустройство животноводческих стоянок, пострадавших во время степных пожаров в Забайкалье в апреле этого года, завершено. Об этом во вторник ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального Минсельхоза Баир Намсараев.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края в апреле пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек.

"Работы по благоустройству чабанских стоянок завершены", - сказал Намсараев.

Восстановительные работы проводили на 113 пострадавших от огня животноводческих стоянках. К середине октября их закончили, но продолжили благоустройство территории 26 стоянок.

В середине октября вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что все жители Забайкальского края, пострадавшие от степных пожаров в апреле 2019 года, получили выплаты и необходимую помощь. Жильем обеспечены все семьи, оставшиеся без домов, восстановлены три уничтоженных моста, в двух селах сданы водозаборные сооружения, завершено строительство библиотеки и дома культуры.