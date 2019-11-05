Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

ТАСС, 5 ноября. Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.

"6 ноября в первой половине ночи на акваториях Тихого океана и Берингова моря в районе центральных и западных Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. 6 ноября утром явление распространится на восточное и северо-восточное побережье Камчатки и прилегающую акваторию Берингова моря. Явление сохранится до вечера 6 ноября", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главное управление МЧС по Камчатскому краю рекомендовало руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности. Силы и средства регионального главка МЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.