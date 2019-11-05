Авиакомпания Azur air открыла прямое сообщение между Новосибирском и Дубаем

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air начала выполнять чартерные рейсы из новосибирского аэропорта Толмачево в Дубай. Об этом говорится в сообщении новосибирской воздушной гавани.

"Партнер аэропорта Толмачево Azur air приступил к выполнению чартерных рейсов на регулярной основе в Дубай (Аль-Мактум). Полеты планируется выполнять на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

Планируется, что полеты будут выполняться раз в 12 дней. Помимо Azur air в Дубай из Толмачево летают рейсы авиакомпании S7.