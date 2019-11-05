Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ставропольском Михайловске в 2020 году построят школу на тысячу мест

В проекте будущей школы предусмотрено создание стоматологического кабинета, кабинета психолога и врача, а также процедурного и прививочного

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Новую школу на тысячу мест построят за счет национального проекта "Образование" в городе Михайловск Ставропольского края в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба министерства строительства региона.

"В Михайловске на улице Александра Грибоедова началось строительство большой школы. Общеобразовательное учреждение предназначено для обучения детей с 1 по 11 класс. Общая площадь школы составит порядка 20,5 тыс. кв. м, вместимость - 1002 учащихся. Под строительство выделен участок земли в 4 га", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в школе будет обеденный зал и актовый зал, включающий в себя костюмерную, артистическую уборную и сцену. Также проектным решением продумано создание медицинского блока, в состав которого войдут кабинеты стоматолога, психолога, врача, процедурный и прививочный кабинеты.

"Для детей из группы продленного дня планируется организовать спальные и игровые комнаты. Для школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, создадут зал общей физической подготовки. Перед учащимися будут открыты двери учебных кабинетов, лаборантских, тренажерных и спортивных залов, фотостудии", - отмечается в пресс-релизе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Сахалинской области планируют создать Тихоокеанский медицинский кластер
Он объединит государственные, частные и иностранные клиники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС