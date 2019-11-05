В ставропольском Михайловске в 2020 году построят школу на тысячу мест

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Новую школу на тысячу мест построят за счет национального проекта "Образование" в городе Михайловск Ставропольского края в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба министерства строительства региона.

"В Михайловске на улице Александра Грибоедова началось строительство большой школы. Общеобразовательное учреждение предназначено для обучения детей с 1 по 11 класс. Общая площадь школы составит порядка 20,5 тыс. кв. м, вместимость - 1002 учащихся. Под строительство выделен участок земли в 4 га", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в школе будет обеденный зал и актовый зал, включающий в себя костюмерную, артистическую уборную и сцену. Также проектным решением продумано создание медицинского блока, в состав которого войдут кабинеты стоматолога, психолога, врача, процедурный и прививочный кабинеты.

"Для детей из группы продленного дня планируется организовать спальные и игровые комнаты. Для школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, создадут зал общей физической подготовки. Перед учащимися будут открыты двери учебных кабинетов, лаборантских, тренажерных и спортивных залов, фотостудии", - отмечается в пресс-релизе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.