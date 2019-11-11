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"Нам пять тысяч лет, но выглядим на две": робот Мамед стал экскурсоводом в Дербенте

© Низами Гаджибалаев/ТАСС
Первый на Северном Кавказе робот-экскурсовод начал работать в дербентской крепости Нарын-Кала. Машина, созданная российскими программистами, проводит виртуальные экскурсии по цитадели, говорит на нескольких языках и даже танцует. А руководство музея обещает, что таких интерактивных проектов в Дербенте в скором времени станет больше. О том, сколько туристов способен запомнить робот и зачем древней крепости цифровой экскурсовод, — в репортаже ТАСС

"Я — Мамед из Дербента, рад приветствовать вас в цитадели Нарын-Кала!" — новый "сотрудник" Дербентского музея-заповедника приветливо мигает светодиодами и улыбается. Смотрит на посетителя несколько секунд и выдает: "Красавчик!" Или "красавица", если перед ним — девушка или женщина.

Мамед — робот, в Нарын-Кале он работает с середины октября. Его "офис" — здание гауптвахты на территории древней крепости, в котором в XIX веке размещался русский гарнизон. Сейчас это что-то вроде туристического центра — здесь проходят выставки, здесь же посетители могут получить всю необходимую информацию. Теперь — и от первого на Северном Кавказе робота-экскурсовода, готового рассказать об истории Дербента, о цитадели Нарын-Кала, а также о каждом из музеев, входящих в Дербентский музей-заповедник.

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"Сначала робот предложит вам познакомиться, он может запоминать лица — до полутора тысяч. Даже возраст определяет — но только у мужчин, он знает, что с женщинами о возрасте говорить неприлично! Если человек подойдет к нему второй раз — робот назовет его по имени, как старого знакомого", — рассказывает сотрудник музея-заповедника Тарлан Дадашев.

По его словам, сейчас в машину загружена информация об истории и достопримечательностях Дербента, а также дополнительные опции — например, Мамед может рассказать вам анекдот, почитать стихи или просто поделиться каким-то любопытным фактом. При этом общаться с туристами робот может по-русски, по-английски и по-турецки.

Цитадель Нарын-Кала — место работы робота Мамеда Елена Афонина/ТАСС
Описание
Цитадель Нарын-Кала — место работы робота Мамеда
© Елена Афонина/ТАСС

"Планируем добавлять другие языки — всего он может "освоить" до 20 разных языков. Просто хотим сначала посмотреть, как посетители будут на него реагировать", — поясняет Дадашев.

Дербент, лезгинка и Хабиб

Посетители в восторге — поговорить с роботом больше всего стремятся дети, но и взрослые не отстают. "Мамед, сколько тебе лет?" — спрашивает очередной турист.

"Чуть моложе крепости Нарын-Кала! — не теряется Мамед и тут же предлагает: — Могу рассказать вам о Музее природы Прикаспия. Рассказать?" Турист отказывается, и уголки электронных "губ" на лице Мамеда тут же скорбно опускаются вниз: "Жаль…"  Правда, долго грустить ему не дают — очередной посетитель интересуется, умеет ли робот танцевать, и он тут же объявляет: "Танцуют все!"

В перспективе сотрудники музея обещают обучить его лезгинке — потому что как же без нее в дагестанском Дербенте? Но пока его танец больше напоминает рэп, и, закончив его, робот снова занимает свое рабочее место. А очередной турист уже спешит спросить: "Скажи, сколько лет Дербенту?" (среди ученых ведутся споры о возрасте города, существуют доказательства о существовании поселений на этом месте около пяти тысяч лет назад — прим. ТАСС). У Мамеда есть интересная версия: "Нам пять тысяч лет, но выглядим на две тысячи!"

© Низами Гаджибалаев/ТАСС

Вопрос о возрасте города роботу задают часто, утверждает Лейла Раджабалиева, смотрительница музея. "Вообще много спрашивают про Дербент, про крепость. Но не только. Вот недавно про Хабиба (действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — прим. ТАСС) спросили — и он всю его биографию рассказал!" — говорит она.

По ее словам, туристов в Нарын-Кале в последнее время прибавилось. "Раньше, когда я только начинала тут работать, каждый день внизу стояло по несколько больших туристических автобусов. Потом был небольшой спад, а сейчас снова людей стало больше, и не только из России — каждый день у нас тут иностранцы гуляют. И все, кто оказывается здесь проездом, потом говорят — мы влюбились в этот город!" — рассказывает смотрительница.

Невеста для робота

"Мамед, откуда ты?" — любопытствует очередной посетитель. Тот отвечает, что из Пермского края. По словам директора Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимова, это полностью российская разработка — семейство сервисных роботов для бизнеса. Сегодня уже около 500 таких машин работает в разных странах мира гидами, консьержами, консультантами, промоутерами. В Дербенте это пока первый опыт сотрудничества с пермскими разработчиками.

"Они подготовили нам предложения — сегодня это 12 разработок, робот — лишь одна из них. В перспективе планируем установить бинокуляр. Глядя в него, например, на сохранившиеся фрагменты ханского дворца, турист будет видеть дворец таким, каким он был в XVIII веке. Другая задумка — электронное панно, на котором посетитель сможет увидеть себя в одном из нескольких десятков национальных костюмов на выбор, а потом распечатать фотографию", — рассказывает Ибрагимов.

Описание
© Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

По его словам, уже к началу следующего туристического сезона — в апреле-мае — в дербентской крепости может появиться одна или две интерактивные новинки. Например, есть план установить экран, с которого к туристам будут обращаться правители Дербента разных эпох. "С ними можно будет вести диалог об истории города в ту эпоху, в которую они жили", — уточняет директор музея-заповедника.

Эти и другие проекты направлены на популяризацию музея — в первую очередь у детей и молодежи, поясняет он.

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"Сегодня обычная, традиционная подача музейной информации уже не так интересна молодым. Им нужен какой-то интерактив, современные технологии. Не секрет, что сегодня некоторые подростки приходят в музей в основном затем, чтобы сфотографироваться и выложить фото в Instagram. Нравится нам это или нет, но это есть, и мы должны научиться работать с этой аудиторией тоже… Поскольку половина наших посетителей — дети, мы решили начать с того, что будет интересно в первую очередь им, — с робота. И я не исключаю, что весной у него появится "невеста", — говорит Ибрагимов.

По его словам, в перспективе робот-экскурсовод может появиться не только в крепости Нарын-Кала, но и на других объектах музея-заповедника — например, в доме декабриста Бестужева-Марлинского, который в следующем году планируют отреставрировать.

Робот Мамед и другие запланированные интерактивные новинки приобретаются без привлечения бюджетных средств. Однако, по словам директора музея, на стоимости входного билета это не отражается — вложения планируют окупать за счет роста турпотока.

Елена Гриценко

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