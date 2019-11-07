Вершины и истории. Как житель Владикавказа организовал краеведческие туры

В путешествие с нами отправляются три пенсионерки, две девушки, которые ходят с ним в горы почти всегда, две семейные пары и две туристки из Москвы. Дорога в гору занимает около двух часов, но этого не замечаешь, потому что Роберт рассказывает о Северной Осетии

Поездка в Алагирский район начинается рано утром — в 8 часов выезд из Владикавказа. Это обычный для IQ-Tours маршрут по республике, в дорогу собираются 12 человек. Все садятся в старую маршрутную "Газель" бессменного водителя Альберта. "Мы все пробовали: и новые "Форды", и "Фольксваген", и автобусы. Но это все машины ненадежные. Лучше, чем "Газель" Альберта, для путешествия по горам еще ничего не придумано", — говорит организатор туров Роберт Баскаев. Перед пешим подъемом, в селе Фиагдон, он предлагает туристам купить еды и посмотреть на самый высокогорный мужской монастырь — Аланский Свято-Успенский. Затем группа выдвигается на гору, откуда открывается потрясающий вид на Алагирское ущелье.

Описание Роберт Баскаев © Андрей Березкин/ТАСС

Обратный путь к микроавтобусу проходит вдоль самого ущелья к селению Цамад, где сохранилось множество аланских родовых башен и откуда вышли носители самого распространенного диалекта осетинского языка — дигорского. "А на этой площадке находился древний осетинский суд "мадижан", который был настолько авторитетным, что сюда приходили решать свои вопросы другие народы. Тут даже есть камни, где, возможно, сидели судьи — "тархонлакто", которых всегда было нечетное количество. Решение выносилось иногда несколько дней или недель, и могло оно быть самым разным. Например, при смертной казни человека сбрасывали со скалы, которую вы можете видеть справа", — показывает Баскаев. "Большинство местных здесь не бывали" Роберт бросил школу в 16 лет — очень хотелось зарабатывать. Трудился на стройке, потом открыл во Владикавказе антикафе. Однако зимой этот формат спросом не пользовался, и Роберт начал искать другие идеи. "Я всегда знал и видел, что мы живем в красивейшем месте, где есть не только что показать, но и о чем рассказать", — говорит он. В горы он сначала ездил с гидами, зачитывался аланской исторической литературой.

Описание Совсем рядом с населенными пунктами в Северной Осетии начинаются красивейшие и почти неизвестные туристам маршруты © Андрей Березкин/ТАСС

Сначала его краеведческий клуб IQ-Tours был небольшим объединением для своих — в походы ходили, когда захочется. Но позже клуб разросся, и теперь заявки на туры собирают заранее, причем обычно за три-четыре дня до отъезда мест уже нет. Средняя стоимость поездки по Северной Осетии — тысяча рублей с человека.

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Маршруты IQ-Tours разные — где-то нужна и хорошая физическая подготовка. Сам Роберт больше любит ходить на далекие водопады и подниматься на вершины, но, несмотря на это, с ним обычно отправляется много людей старшего поколения и родители с детьми — возрастных ограничений нет. В свободное время Баскаев тоже ходит в горы — с друзьями. Открывает для себя новые места, находит оригинальные маршруты, заодно прорабатывая их для туристов. Потом маршрут более глубоко изучается по книгам и рассказам местных жителей. Остается только выбрать дату и время. С недавнего времени Роберт практикует выезды в другие регионы: Кабардино-Балкарию, Дагестан, Ингушетию. Он готов водить туристов в любую точку кавказских гор, но многое зависит от спроса. Это еще одна особенность IQ-Tours: большая часть маршрутов разрабатывается и проходится по просьбам его клиентов — в основном постоянных.

Описание Клуб Роберта сначала был небольшим объединением для своих. И сейчас в походы большей частью отправляются постоянные клиенты © Андрей Березкин/ТАСС

В походе Роберт, кажется, не умолкает ни на секунду. Он рассказывает о крепости, которая принадлежала предкам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, рассуждает о диалектах осетинского языка. Успевает следить за отстающими, догонять уходящих вперед и собирать грибы, сходя с тропинки. Добравшись до вершины, угощает спутников местным дигорским сыром и овощами, принесенными с собой в рюкзаке. Он запрещает туристам брать в поход свинину: многие места, куда он водит группы, с древности считаются священными. И хотя даже сами местные жители давно забыли эти традиции, Баскаев их придерживается. "Мы сейчас находимся всего в десятке километров от населенного пункта (Верхний Фиагдон — прим. ТАСС), но большинство местных здесь вообще ни разу не бывали. Это как люди, которые всю жизнь живут у моря, но ни разу в нем не купались", — смеется Роберт. Сам он у моря никогда не бывал. Горы интереснее. Башни и Туринская плащаница Следующий шаг, который Роберт уже готов сделать, — водить походы на несколько дней с ночевками в палатках. "Тогда можно будет и зайти подальше, и лучше прочувствовать некоторые места", — говорит он. Постоянные клиенты, которые проводят с ним почти каждые выходные, ждут этого с нетерпением. "Мы не понимаем, как можно сидеть дома, когда в полутора часах езды такая красота", — говорит одна из постоянных участниц туров IQ-Tours Зарина Плиева.