Вершины и истории. Как житель Владикавказа организовал краеведческие туры

Поездка в Алагирский район начинается рано утром — в 8 часов выезд из Владикавказа. Это обычный для IQ-Tours маршрут по республике, в дорогу собираются 12 человек. Все садятся в старую маршрутную "Газель" бессменного водителя Альберта.
"Мы все пробовали: и новые "Форды", и "Фольксваген", и автобусы. Но это все машины ненадежные. Лучше, чем "Газель" Альберта, для путешествия по горам еще ничего не придумано", — говорит организатор туров Роберт Баскаев.
Перед пешим подъемом, в селе Фиагдон, он предлагает туристам купить еды и посмотреть на самый высокогорный мужской монастырь — Аланский Свято-Успенский. Затем группа выдвигается на гору, откуда открывается потрясающий вид на Алагирское ущелье.
Обратный путь к микроавтобусу проходит вдоль самого ущелья к селению Цамад, где сохранилось множество аланских родовых башен и откуда вышли носители самого распространенного диалекта осетинского языка — дигорского. "А на этой площадке находился древний осетинский суд "мадижан", который был настолько авторитетным, что сюда приходили решать свои вопросы другие народы. Тут даже есть камни, где, возможно, сидели судьи — "тархонлакто", которых всегда было нечетное количество. Решение выносилось иногда несколько дней или недель, и могло оно быть самым разным. Например, при смертной казни человека сбрасывали со скалы, которую вы можете видеть справа", — показывает Баскаев.
"Большинство местных здесь не бывали"
Роберт бросил школу в 16 лет — очень хотелось зарабатывать. Трудился на стройке, потом открыл во Владикавказе антикафе. Однако зимой этот формат спросом не пользовался, и Роберт начал искать другие идеи.
"Я всегда знал и видел, что мы живем в красивейшем месте, где есть не только что показать, но и о чем рассказать", — говорит он. В горы он сначала ездил с гидами, зачитывался аланской исторической литературой.
Сначала его краеведческий клуб IQ-Tours был небольшим объединением для своих — в походы ходили, когда захочется. Но позже клуб разросся, и теперь заявки на туры собирают заранее, причем обычно за три-четыре дня до отъезда мест уже нет. Средняя стоимость поездки по Северной Осетии — тысяча рублей с человека.
Маршруты IQ-Tours разные — где-то нужна и хорошая физическая подготовка. Сам Роберт больше любит ходить на далекие водопады и подниматься на вершины, но, несмотря на это, с ним обычно отправляется много людей старшего поколения и родители с детьми — возрастных ограничений нет.
В свободное время Баскаев тоже ходит в горы — с друзьями. Открывает для себя новые места, находит оригинальные маршруты, заодно прорабатывая их для туристов. Потом маршрут более глубоко изучается по книгам и рассказам местных жителей. Остается только выбрать дату и время.
С недавнего времени Роберт практикует выезды в другие регионы: Кабардино-Балкарию, Дагестан, Ингушетию. Он готов водить туристов в любую точку кавказских гор, но многое зависит от спроса. Это еще одна особенность IQ-Tours: большая часть маршрутов разрабатывается и проходится по просьбам его клиентов — в основном постоянных.
В походе Роберт, кажется, не умолкает ни на секунду. Он рассказывает о крепости, которая принадлежала предкам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, рассуждает о диалектах осетинского языка. Успевает следить за отстающими, догонять уходящих вперед и собирать грибы, сходя с тропинки. Добравшись до вершины, угощает спутников местным дигорским сыром и овощами, принесенными с собой в рюкзаке. Он запрещает туристам брать в поход свинину: многие места, куда он водит группы, с древности считаются священными. И хотя даже сами местные жители давно забыли эти традиции, Баскаев их придерживается.
"Мы сейчас находимся всего в десятке километров от населенного пункта (Верхний Фиагдон — прим. ТАСС), но большинство местных здесь вообще ни разу не бывали. Это как люди, которые всю жизнь живут у моря, но ни разу в нем не купались", — смеется Роберт. Сам он у моря никогда не бывал. Горы интереснее.
Башни и Туринская плащаница
Следующий шаг, который Роберт уже готов сделать, — водить походы на несколько дней с ночевками в палатках. "Тогда можно будет и зайти подальше, и лучше прочувствовать некоторые места", — говорит он.
Постоянные клиенты, которые проводят с ним почти каждые выходные, ждут этого с нетерпением. "Мы не понимаем, как можно сидеть дома, когда в полутора часах езды такая красота", — говорит одна из постоянных участниц туров IQ-Tours Зарина Плиева.
Летом Роберт поступил в Северо-Осетинский государственный университет на геолога. Среднее образование он получил три года назад, в 29 лет: ходил в вечернюю школу, сдавал ЕГЭ. Теперь Баскаев восхищается деятельностью людей, которые доступным языком рассказывают о науке. В сентябре 2018 года он ездил на научно-просветительский форум "Ученые против мифов", купив один самых дорогих билетов. Там он лично познакомился с известными популяризаторами науки Ярославом Кузьминым и Станиславом Дробышевским.
Баскаев рассказывает о радиоуглеродной датировке Туринской плащаницы, о которой докладывал Ярослав Кузьмин. Роберту было интересно, можно ли с помощью этого метода узнать, сколько лет родовым башням, разбросанным по горам Северной Осетии. Он мечтает однажды провести такой анализ.
"Хочется тоже иметь научную степень, чтобы люди знали, что слушают специалиста. В будущем я хотел бы зарабатывать именно за счет научно-популярной деятельности. Я мог бы и сейчас этим заниматься, но я не люблю лицемерие. Для того чтобы такие вещи делать, надо что-то из себя как ученый представлять, а я пока шоумен на микроавтобусе", — шутит Роберт.
Андрей Березкин