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Проблему с отоплением в домах для детей-сирот в Ингушетии решат до конца ноября

Мощности действующей котельной перинатального центра, к которому также подведены высотки, хватает только для отопления первых 5 этажей двух домов

МАГАС, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Ингушетии взяло на контроль решение проблемы отопления верхних этажей двух 18-этажных домов, которые были построены в республике для обеспечения жильем детей сирот и молодых семей. Работы по увеличению мощности котельной, которая отапливает дома, предполагается завершить до конца ноября, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

По информации пресс-службы правительства Ингушетии, из-за халатности, проявленной подрядными организациями ООО "Мальтес" и ООО "Корсо Сочи" при строительстве двух 18-этажных жилых домов отдельные котельные для них построены не были, а мощности действующей котельной перинатального центра, к которому также подведены высотки, хватает только для отопления первых 5 этажей двух домов.

"Совместно с приглашенными правительством республики специалистами проведен осмотр котельной двух 18-этажных домов Назрани в целях устранения проблемы подачи тепла на верхние этажи. Принято решение начать совместные работы по восстановлению котельных агрегатов, которые были предусмотрены в проекте при строительстве домов", - говорится в сообщении.

Работы по устранению проблемы и увеличению мощности котельной перинатального центра для подачи тепла в квартиры верхних этажей будут начаты в короткие сроки. "В ближайшее время мы начнем менять котельное оборудование, проведем ремонт теплотрассы. Далее будут проведены пусконаладочные работы, после чего отопление будет поступать во все квартиры", - передает пресс-служба слова замминистра строительства республики Мусы Арапханова.

По данным ингушского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 ноября в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем - +16...+21°.

В 2015 году в Ингушетии построили 18-этажный жилой дом для детей-сирот по подпрограмме "Право ребенка на семью" госпрограммы "Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 гг.". Новые квартиры в жилом комплексе получили 312 жителей региона. А в 2016 году рядом был открыт аналогичный 18-этажный дом по программе обеспечения жильем молодых семей.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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