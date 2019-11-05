В Железноводске на выставке народного искусства представлено 700 экспонатов со всей России

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Всероссийская выставка народного искусства, на которой представлено более 700 экспонатов со всей России, во вторник открылась в городе Железноводск. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В экспозицию включены работы мастеров-оружейников из Чечни и Дагестана, серебряные изделия ручной работы из Осетии и дагестанского города Кубачи. Особого внимания заслуживают работы мастеров из центральной полосы России, которые представили редкие виды хохломы, роговые миниатюры, фаянсовые, глиняные и войлочные игрушки, а также более 100 видов знаменитых русских матрешек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, народные умельцы из города Богородска привезли в Железноводск свои работы по резьбе по дереву.

"Настоящим хитом стал женский серебряный пояс ручной работы. При создании украшения знаменитый во всем мире мастер Курбанали Магомедов повторил до мельчайших подробностей все изгибы пояса, который в древности украшал талию царственных горянок", - отмечается в сообщении.

Выставка будет работать до 18 ноября в городском Дворце культуры Железноводска. Вход на вернисаж свободный.