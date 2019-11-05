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Музеи Москвы и Иванова запустят туристический проект, рассказывающий об истории тканей

Первая экскурсия запланирована на 30 ноября

ТАСС, 5 ноября. Музей ивановского ситца запустит совместный экскурсионный проект с Музеем Москвы, рассказывающий об истории тканей. В туристический маршрут включат, в частности, посещение текстильных фабрик и особняка фабриканта Михаила Павлова, сообщила журналистам во вторник пресс-служба правительства Ивановской области.

"У Музея ивановского ситца и Музея Москвы стартует совместный проект "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново". Он предполагает организацию экскурсий с посещением Музея Москвы и выставки "Ткани Москвы", московской текстильной фабрики, а также экскурсий в Иваново, Шую и Фурманов с посещением фабрики "Шуйские ситцы", особняка фабриканта Михаила Павлова и Музея ивановского ситца", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, первая экскурсия запланирована на 30 ноября.

В рамках проекта также представят онлайн-каталог Музея ивановского ситца, в который вошли более 300 редких изображений, начиная от старинных тканей ручной набивки эпохи Петра I до уникальных агитационных тканей периода раннего СССР, отличающихся полным отказом от "старых" догм в декорировании.

Музей ивановского ситца насчитывает самое большое собрание тканей в России, в нем представлено более 550 тыс. образцов.

Теги
РоссияИвановская область
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