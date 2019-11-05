Комитет по охране памятников Петербурга ответил на критику блогера о реставрации крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Технология реставрации стен Петропавловской крепости, которую раскритиковал блогер Илья Варламов, практикуется с XVIII века. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга. Соответствующее пояснение опубликовано во вторник на сайте КГИОП.

Блогер опубликовал на своей странице пост под названием "Руки бы оторвать!" с фотографиями. Запечатлены дефекты реставрации, которые он заметил во время посещения крепости. В частности, его критике подверглись "панели с принтом кирпича".

"Стены Петропавловской крепости как фортификационного сооружения имеют определенные особенности, в том числе уклон эскарпа, поэтому не защищены от воздействия атмосферных осадков. В связи с этим в течение всего периода бытования стены постоянно подвергались ремонтам. Валганговые и эскарповые фасады стали оштукатуривать уже с середины XVIII века - с разделкой "под кирпич", - говорится в пояснении КГИОП.

В пресс-службе комитета отметили, что "основной объем реставрации стен, которую на днях заметил блогер, проводился с 2005 по 2007 год", и говорить о "недавней" реставрации в данном случае некорректно, поскольку гарантийный срок реставрации штукатурного слоя составляет до 5 лет.

В ведомстве также отметили, что современная методика реставрации со штукатуркой с разделкой "под гранит" и "под кирпич" была принята в 1990-е годы, когда специалисты института "Ленпроектреставрация" во время научных исследований обнаружили исторический фрагмент такой штукатурки.

"Указанная методика была согласована Управлением Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу", - отметили в КГИОП.

Петропавловская крепость заложена 27 мая 1703 года. По преданию, Петр I сам выбрал место для новой крепости - небольшой Заячий остров, расположенный в устье реки Невы. С этой постройки началось создание Санкт-Петербурга. 29 июня 1703 года в центре Петропавловской крепости заложили небольшую деревянную церковь во имя апостолов Петра и Павла, на месте которой в 1712-1732 годах возвели каменный собор по проекту Доменико Трезини. Увенчанный фигурой ангела с крестом, шпиль собора является одним из символов Санкт-Петербурга.