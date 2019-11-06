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В Приморье за минувшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров

Согласно прогнозам синоптиков, тепло на юге региона продержится до конца недели
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© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные в Приморском крае за прошедшие сутки потушили восемь возгораний в лесах на площади более 100 га. По состоянию на утро среды в регионе действует один лесной пожар. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации Приморья.

"Восемь пожаров на площади 105 га ликвидированы в Шкотовском, Партизанском, Ольгинском районах, а также во Владивостокском и Уссурийском городских округах. Один пожар площадью 20 га локализован в Партизанске", - говорится в сообщении.

В тушении очагов задействовано более 100 человек и 22 единицы техники.

Уточняется, что площадь лесных пожаров в Приморье снизилась более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. При этом возгорания ликвидируют в течение первых суток.

В регионе с прошлой недели установилась сухая и ветреная погода, которая влияет на распространение огня в лесу. По прогнозам синоптиков, тепло на юге Приморье продержится до конца недели.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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