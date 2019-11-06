Эксперт: Льготы на авиабилеты детям-инвалидам из ДФО существенно снизят нагрузку на семьи

ТАСС, 6 ноября. Предоставление детям-инвалидам из регионов Дальневосточного округа (ДФО) льгот на авиаперелеты к месту лечения и обратно позволят снизить финансовую, физическую и моральную нагрузку на самих детей и их семьи. Такое мнение высказал член центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил правительству предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из ДФО, которые направляются на лечение и обратно. Доклад об этом предписано представить до 15 ноября.

"Сейчас средства для покупки авиабилетов детям-инвалидам выделяются пунктом социального страхования, и только когда есть какие-то особенности заболевания или отсутствует железнодорожное сообщение. Для Дальнего Востока это колоссальная проблема: в сезон отпусков билеты вообще сложно найти, стоимость билета в одну сторону до Москвы достигает 100 тыс. рублей. Человек болен, а ему еще неделю в поезде и неделю обратно с сопровождающим ехать - это и финансовая нагрузка, и физическая, и моральная", - сказал Белоглазов, который озвучил эту проблему на встрече президента с общественностью Дальнего Востока.

Белоглазов напомнил, что дорога на поезде от Владивостока до Москвы занимает 6,5 суток. С учетом обратного пути ребенок-инвалид каждый раз тратит в пути около полумесяца. Эксперт уверен, что поручение президента позволит решить проблему, которая долгое время стояла перед жителями Дальнего Востока.

При этом Белоглазов считает, что для детей-инвалидов нужно сохранить и существующие льготы на проезд к месту лечения в поездах. По его мнению, финансировать эти льготы должно федеральное правительство.