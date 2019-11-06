Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: Льготы на авиабилеты детям-инвалидам из ДФО существенно снизят нагрузку на семьи

В сезон отпусков стоимость билета в одну сторону до Москвы может достигать 100 тыс. рублей

ТАСС, 6 ноября. Предоставление детям-инвалидам из регионов Дальневосточного округа (ДФО) льгот на авиаперелеты к месту лечения и обратно позволят снизить финансовую, физическую и моральную нагрузку на самих детей и их семьи. Такое мнение высказал член центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил правительству предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из ДФО, которые направляются на лечение и обратно. Доклад об этом предписано представить до 15 ноября.

"Сейчас средства для покупки авиабилетов детям-инвалидам выделяются пунктом социального страхования, и только когда есть какие-то особенности заболевания или отсутствует железнодорожное сообщение. Для Дальнего Востока это колоссальная проблема: в сезон отпусков билеты вообще сложно найти, стоимость билета в одну сторону до Москвы достигает 100 тыс. рублей. Человек болен, а ему еще неделю в поезде и неделю обратно с сопровождающим ехать - это и финансовая нагрузка, и физическая, и моральная", - сказал Белоглазов, который озвучил эту проблему на встрече президента с общественностью Дальнего Востока.

Белоглазов напомнил, что дорога на поезде от Владивостока до Москвы занимает 6,5 суток. С учетом обратного пути ребенок-инвалид каждый раз тратит в пути около полумесяца. Эксперт уверен, что поручение президента позволит решить проблему, которая долгое время стояла перед жителями Дальнего Востока.

При этом Белоглазов считает, что для детей-инвалидов нужно сохранить и существующие льготы на проезд к месту лечения в поездах. По его мнению, финансировать эти льготы должно федеральное правительство.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Приморье за минувшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров
Согласно прогнозам синоптиков, тепло на юге региона продержится до конца недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС