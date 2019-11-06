Ухудшений состава воды в реке у Комсомольска-на-Амуре из-за сброса неочищенных стоков нет

ТАСС, 6 ноября. Пятно неочищенных стоков, которое образовалось в Амуре из-за отключения очистных сооружений в Хабаровске, миновало Комсомольск-на-Амуре, серьезных изменений в составе воды не выявлено. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы городской администрации.

"Пятно прошло. У Комсомольска-на-Амуре ухудшения показателей воды в Амуре не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Гиперхлорирование водопроводной воды продолжается. Число проверок воды остается увеличенным: анализы воды в Амуре проводят трижды в день, а воду, которая поступает в водопроводную систему города, проверяют два раза в день.

Главная канализационная насосная станция в Хабаровске была остановлена с 21 по 26 октября в связи с работами по расширению и реконструкции городской канализации. Согласно сообщению на сайте хабаровского водоканала, это вынужденная мера, и, чтобы снизить воздействие на экологию, очистные сооружения канализации остановили на период достаточной водности Амура и понижения температуры воды в реке. Это должно помочь максимально разбавить сточные воды.

На пути движения пятна было два крупных города Хабаровского края - Комсомольск-на-Амуре и Амурск, - остальные населенные пункты - небольшие села и поселки. Численность населения Комсомольска-на-Амуре превышает 246,5 тыс. человек, Амурска - более 39 тыс. человек. Оба города находятся на левом берегу Амура, Амурск расположен в 328 километрах к северу от Хабаровска и в 45 километрах к югу от Комсомольска-на-Амуре.