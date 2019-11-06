Эксперт: оплата нужд ЖКХ из материнского капитала улучшит условия жизни семей в ДФО

ТАСС, 6 ноября. Использование части средств материнского капитала для газификации жилья, оплаты его подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения или для прокладки автономных систем позволит тысячам семей в Дальневосточном округе (ДФО) улучшить жилищные условия. Об этом сообщил ТАСС член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил правительству до 15 ноября проработать возможность использования части средств материнского капитала для газификации жилья, оплаты его подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения или для прокладки автономных систем водоснабжения и водоотведения.

"Многие семьи, особенно многодетные, получающие материнский капитал, живут в частных домовладениях. Зачастую у них нет базовой инженерной инфраструктуры - систем водоснабжения и водоотведения, газификации. Я предложил президенту разрешить направлять средства материнского капитала на эти нужды. Это вопрос улучшения жилищных условий", - сказал Белоглазов, который в сентябре озвучил эту проблему на встрече президента с представителями общественности Дальнего Востока.

Член центрального штаба ОНФ подчеркнул, что предложенная мера поможет тысячам семей, которые смогут сами решить, на что потратить материнский капитал - на ипотеку, на расширение дома или на инфраструктуру.

"Это предложение я озвучивал для дальневосточников, но я знаю, что эта проблема касается не только дальневосточников, а всех жителей страны, кто получает материнский капитал", - отметил собеседник агентства.

При этом Белоглазов предположил, что властям, вероятно, нужно будет составить список добросовестных организаций, к которым люди смогут обращаться для улучшения условий в своих домах, зная, что не будут обмануты.

"Когда будет принято решение о том, что можно средства материнского капитала тратить на строительство инженерной инфраструктуры, у нас могут появиться недобросовестные предприниматели, которые будут оказывать услугу, брать, к примеру, аванс и исчезать. Материнский капитал может "уплыть" в никуда, и мы будем все вместе - народный фронт и правоохранительные органы - искать этих предпринимателей", - выразил он свои опасения.