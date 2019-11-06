Выплаты материнского капитала продлили в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко продлили выплаты регионального материнского капитала за рождение второго ребенка. Об этом в среду сообщает пресс-служба островного правительства.

Региональный закон о предоставлении материнского капитала на сумму 204 тыс. 263 рубля при рождении или усыновлении второго ребенка был принят в области в 2011 году. Средства стали дополнительной выплатой к федеральному материнскому капиталу, введенному по инициативе президента страны Владимира Путина.

Срок действия региональной программы должен был завершиться в этом году.

"Льготу было решено продлить до 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги можно направить на образование детей, покупку автомобиля, ремонт жилья, оплату медицинских услуг, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Как рассказали ТАСС в правительстве региона, за все годы действия программы мерой поддержки на Сахалине и Курилах воспользовались более 23 тыс. семей. Активнее всего за материнским капиталом обращаются жители южной части Сахалина: Долинского, Холмского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.

В Министерстве социальной защиты Сахалинской области ТАСС сообщили, что за истекший период 2019 года почти в 200 сахалинских семьях родился четвертый ребенок, примерно в 30 - шестой. С каждым годом показатели растут. В министерстве считают, что увеличение количества многодетных семей связано с мерами социальной поддержки в регионе.