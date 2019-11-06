Власти Якутии планируют включить в рейтинг качества городской среды не менее трех городов

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии намерены к 2020 году повысить индекс качества городской среды не менее чем в трех городах, а к 2024 году распространить этот показатель до восьми городских поселений. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

"По итогам работы 2019 года мы должны как минимум три города сделать благоприятными для проживания, - сказал собеседник агентства. - Задача на самом деле у нас до 2024 года восемь городов сделать благоприятными по индексу, то есть согласно федеральному стандарту набрать более 180 баллов".

Среди городов, которые могут быть признаны комфортными для проживания в будущем году, Бычков назвал Олекминск, Якутск и Покровск. В частности, по его словам, в Олекминске открылся исторический парк "Спасское селение", который стал победителем на всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения" в 2018 году. В Якутске и Покровске проведены работы по благоустройству территории и общественных пространств.

Пока ни один из 13 городов Якутии не набрал необходимого числа баллов при оценке индекса качества городской среды.

Об индексе качества городской среды

Правительство РФ опубликовало перечень индикаторов оценки индекса качества городской среды 25 марта 2019 года. Список показателей индекса состоит из 36 позиций, которые включают благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его показатели влияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Во время презентации результатов подсчета индекса в ТАСС министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев отмечал, что по каждому из 36 индикаторов город мог получить максимум 10 баллов, соответственно, наивысший результат - 360 баллов. К городам с благоприятной средой относятся города, набравшие 50% и более от возможного числа баллов.

Проекты благоустройства территорий в российских регионах реализуются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.