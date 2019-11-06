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Программа развития Дербента позволила создать в 2019 году 500 рабочих мест

Рабочие места появились в сфере ЖКХ города, а также в администрации - в архитектурном отделе и отделе сноса

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Реализация республиканской программы комплексного развития дагестанского Дербента в 2019 году позволила создать в городе более 500 рабочих мест, сообщил в интервью ТАСС мэр Хизри Абакаров.

"За этот год мы создали более 500 рабочих мест в таких сферах, как уборка мусора, озеленение и другие направления жилищно-коммунального хозяйства города, в администрации - в архитектурном отделе и отделе сноса. То есть рынок труда расширился за счет возрождения всех сфер жизни города. Или, к примеру, вернули станцию юных натуралистов, школу искусств, штат которых ранее сокращался", - сказал Абакаров.

В апреле 2019 года правительство Дагестана утвердило республиканскую госпрограмму комплексного территориального развития Дербента, в рамках которой город в 2019-2023 годы получит более 23 млрд рублей. За это время в Дербенте планируется благоустройство четырех парков и общественных пространств, а также строительство очистных сооружений мощностью 85 тыс. куб. м в сутки и резервуаров объемом 50 тыс. куб. м для обеспечения подачи воды.

Также в городе планируется строительство девяти и капремонт 23 учреждений образования, строительство двух учреждений культуры, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 30 км, строительство одного и реконструкция еще одного спортивного сооружения, обустройство десяти пришкольных игровых площадок, строительство 2 км дорог.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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