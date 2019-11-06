Хабаровские власти разорвут договор с подрядчиком, не построившим в срок дамбу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Хабаровские власти расторгнут договор с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства защитной дамбы вдоль правого берега реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре, которая возводится в соответствии с долгосрочным планом социально-экономического развития города. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время поездки в Комсомольск-на-Амуре в октябре пообещал обратиться в Генпрокуратуру РФ, чтобы выяснить причины, которые привели к нарушениям при строительстве дамб в городе. Он отмечал, что стоимость работ по строительству этих объектов составила более 10 млрд рублей, при этом в полном объеме работы не выполнены.

"Речь идет о тех дамбах, работы по которым выполняет ПМК-83 (ОАО "Передвижная механизированная колонна №83"). Мы видим, что она не справляется, у нее нет никаких финансовых резервов для дальнейшего завершения работы, поэтому принято решение о том, чтобы с ними расторгнуть договор. В следующем году все три очереди не будут сданы, но по крайней мере мы уже видим перспективы для скорейшего завершения", - сказал Ткачев.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пояснил журналистам, что к выбору нового единого подрядчика для строительства второго и третьего этапов дамбы власти подошли ответственно. Был объявлен конкурс, на который вышло шесть компаний, по каждой из которых была проведена проверка. Кроме этого была создана инвестиционная комиссия, на которой были рассмотрены все шесть компаний. Одна из них была выбрана и рекомендована правительству РФ для рассмотрения в качестве единого поставщика работ.

Дамбу по госконтракту от 28 июля 2017 года строило ОАО "Передвижная механизированная колонна №83", которое должно было сдать сооружение 31 декабря этого года, однако работы выполнены всего на 37%.

Комсомольск-на-Амуре в этом году наиболее пострадал от паводка в Хабаровском крае. Из-за высокой воды в Амуре, подъема грунтовых вод, разлива малых рек и скопления осадков были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов. Под воду ушли приусадебные участки, дороги, дворы. После дождей из-за резкого подъема воды в реке Силинка в начале сентября подмыло участки дамбы.