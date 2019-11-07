Поезд на своем участке. Как житель Ленобласти личную железную дорогу построил

Инженер из Санкт-Петербурга Павел Чилин с детства мечтал о железной дороге, но построить ее у него получилось только на пенсии. А до этого он окончил институт приборостроения, затем работал по специальности и занимался производством музыкальных инструментов

Когда Чилины переехали в Ленинградскую область и купили там участок, Павел задумался, что, видимо, вот и пришло время осуществить свою мечту. Теперь у него по участку проложена настоящая железная дорога, по которой снуют собственноручно сделанный паровоз и несколько вагонов. Но, чтобы сделать все это, у него ушло целых одиннадцать лет. Мечта 50-летней выдержки Чилин — инженер до мозга костей и честно признается, что ему приходится подбирать слова, чтобы рассказать о своем изобретении доступным языком и не "свалиться" в терминологию. "Это мечта детства, родилась она после того, как я увидел узкоколейный паровоз в Литве еще 50 лет назад. Там есть станция Швенчёнеляй, на ней небольшая узкоколейная дорога. И машинист на ходу выскакивал из этого паровозика, переводил стрелку, отцеплял, прицеплял вагончики сам. Меня поразило это все дело", — рассказывает Чилин.

Описание Павел Чилин © Петр Ковалев/ТАСС

С тех пор прямого отношения к железной дороге он не имел — интересовался как любитель, ездил по стране, фотографировал интересные вагоны и паровозы, собирал экспонаты для железнодорожных музеев. Параллельно с этим занимался основной деятельностью — сначала долгое время работал на военно-морском приборостроительном предприятии, а в начале 90-х годов уволился и строил сложнейшие музыкальные инструменты — органы. "За свою жизнь я их построил 67 штук, от маленьких до больших — церковных, для музыкальных школ. Начинал я их строить в Петербурге, в хрущевке, это совершенно невозможно, я задыхался, места было мало, и в 1999 году я решился — удалось найти приличный дом в пригороде с большим участком. Я переехал туда и продолжил заниматься органами, а затем в 2008 году начал строить железную дорогу — мечта сидела во мне, и я решился", — рассказывает Павел. Чтобы помогал по хозяйству Железная дорога на участке стала не просто игрушкой, а настоящей помощницей по хозяйству — приусадебный участок у Чилиных большой, то и дело требуется перевезти инструменты или материалы. "Нужно было возить грунт, поднять берег. Вот я строил дорогу и вагонетками развозил грунт по участку, сначала вручную — по железной дороге можно везти большой груз, по ровному участку ребенок может тонну сдвинуть спокойно, в отличие от садовой тачки", — сказал он. Павел строил дорогу из подручных материалов — что-то пришлось покупать, некоторые элементы удалось выменять в пунктах приема металлолома на ненужное железо. Сейчас длина всех путей — около 330 метров: десять стрелочных переводов, одно пересечение и три разворота. Ширина колеи — 300 миллиметров.

Первоначально подвижной состав на дороге Чилина ограничивался небольшой вагонеткой. Затем Чилин решил собрать мотовоз. "У него был двигатель от скутера с невыносимым звуком, потом мне товарищ привез мотоблок, и мы поставили этот мотор. Получилась хорошая тяга", — рассказал он. Также у него есть ручная дрезина, которую инженер "собрал на одном дыхании" за несколько недель. "Не увидел, зато услышал" Несмотря на обилие современных технологий, в 2011 году Павел решил построить именно паровоз. "Паровоз — он живой, у него все двигается. Зря вы думаете, что век паровозов кончился, ведь до сих пор в некоторых депо их используют, если ломаются тепловозы. Ретро-поезда сейчас также ходят. Штука вечная, незаменимая", — Чилин заметно оживляется, когда рассказывает о машинах на паровой тяге. На постройку паровоза Чилин решился не сразу, помог ему в этом единомышленник — через профильный форум в Сети его нашел мастер по обслуживанию таких машин Сергей Терехов. Мужчины встретились, поговорили и решили совместно построить настоящую машину. "Нельзя сказать, что постройка паровоза — это восемь лет изнурительного труда. У нас были долгие паузы — и по году, и по два. Я думаю, что чистого времени ушло года два", — рассказал он.​

Описание Павел Чилин и Сергей Терехов © Петр Ковалев/ТАСС

Мужчины и сами до конца не знали, какой в итоге получится машина и поедет ли она, — в инженерной работе было место для импровизации. Собирали паровоз так же — из подручных средств. Строителям активно помогали друзья и знакомые — один из них привез балку, из которой сделали мост. Чилин вспоминает, что первых "шагов" своего детища по рельсам не увидел. "Поехал он у нас с первого раза. Мы вывезли его на рельсы, растопили. Посмотрим, думаю, как котел работает, и я пошел пилить еще дрова, вдруг слышу — поехал паровоз. Я выбежал с фотоаппаратом, а он уже уехал. Самую первую поездку я не увидел, зато услышал", — смеется Павел. Планы на будущее Паровоз, как рассказал Чилин, сейчас весит порядка 800−900 кг и способен разогнаться до скорости около 30 километров в час. "Пока больше 30 мы не рискнули. Сейчас в него влезает около 100 литров воды, чтобы его разогреть и довести до рабочего давления десять атмосфер, нужно четыре часа его растапливать. Поэтому в планах утеплять его — тогда срок сократится до 2–2,5 часов", — отмечает он. Такого запаса воды на работу паровоза хватает на 30 минут хода, а для растопки котла нужно не менее пяти ведер щепы — именно поэтому, говорит Чилин, машину нужно дорабатывать. Есть у Чилина и большой парк прицепного состава — три вагонетки для груза, "товарный вагон" — открытая платформа, где пока и ездят пассажиры. Однако, по словам инженера, для паровоза просто необходим пассажирский вагон. "Сейчас еще начали строить пассажирский вагон, тележки сделали. Большой, к паровозу нужен вагон серьезный, он будет либо на восемь взрослых, либо на 12 детей. Во-первых, с вагоном будет красиво, а во-вторых, когда гостей много — уже не отвертеться, придется катать", — говорит Чилин.

Гостей у Чилиных с запуском паровоза и правда становится все больше — многие, особенно дети, хотят посмотреть на машину и прокатиться на ней, однако пока, по словам Чилина, предпочтение отдают тем, кому "не просто прикольно, а действительно интересно". "Денег не берем принципиально, а вот предложить захватить с собой дровишек можем — машина прожорливая", — рассказал Павел. При этом никаких электрических стрелок и другого современного оборудования, которого хватает на "большой" железной дороге, Чилин устанавливать не собирается — выдерживает стиль в традициях железных дорог первой половины XX века. Сыну нравится, а жена ревнует Если другие мальчишки в детстве мечтали об игрушечной железной дороге, то сын Павла получил настоящую, да еще и с паровозом. "Ему это все привычно, по складу ума он такой же инженер, как и я, он рос среди станков и оборудования, знает, как ими пользоваться, для него это так же естественно, как для фотографа сделать фото, а для вас — написать текст", — рассказывает Павел.

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