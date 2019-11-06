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В Крыму с затонувшего теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тыс. снарядов

Фугасные авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты утилизировали на специальном полигоне в районе мыса Опук

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ подняли более 61 тыс. боеприпасов с затонувшего в Феодосийской бухте в Крыму в январе 1942 года теплохода "Жан Жорес", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"6 ноября в Феодосии подвели итоги работ на затонувшем теплоходе "Жан Жорес". За месяц работ с судна было поднято на поверхность и уничтожено всего 61103 взрывоопасных предмета", - сказали в ведомстве.

Среди боеприпасов были фугасные авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. Их утилизировали путем подрыва на специальном полигоне в районе мыса Опук. В операции участвовали 34 специалиста МЧС РФ.

"Работы по разминированию проходили шланговым методом на глубине 17 метров в замкнутом пространстве при отсутствии видимости. Из-за илистого дна водолазам приходилось работать практически вслепую. Несмотря на все сложности, поставленные задачи по обследованию затонувшего теплохода, поиску, подъему и дальнейшему уничтожению взрывоопасных предметов были выполнены в полном объеме с соблюдением всех норм безопасности", - цитируют в пресс-службе начальника водолазной группы СМО ГУ МЧС России по Республике Крым Андрея Лязина.

В годы Второй мировой войны у берегов Феодосийской бухты затонул грузовой теплоход "Жан Жорес", осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года он был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию, однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. В результате было принято решение затопить корабль.

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