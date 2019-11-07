Россиянин Лисов с детьми прилетит в Хабаровск в субботу

ТАСС, 7 ноября. Денис Лисов, который в апреле увез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, прилетит в Хабаровск утром в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Они прилетают 9 числа утром, а вылетают 8 ноября", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что семья после прилета в Хабаровск отправится к родственникам, которые проживают в селе Скворцово. Власти региона готовы при необходимости помочь Лисовым в оформлении пособий и пенсий по потере кормильца, с документами и оформлением в детский сад и школу. Кроме того, им будет оказана необходимая юридическая помощь - консультирование, сопровождение, устройство детей в образовательные учреждения.

В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу, девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения. В Польшу семья попала на пароме из Швеции, где ранее проживала. В апреле их задержали польские пограничники в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. Но в начале ноября Лисов и три его дочери двенадцати, шести и четырех лет вернулись в Россию и теперь направляются в Хабаровск.