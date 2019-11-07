Орнитологи Забайкалья соорудили гнезда для редких птиц

ЧИТА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Даурского заповедника установили десяток искусственных гнезд для редких птиц в степи между озерами Барун-Торей и Зун-Торей на юге Забайкальского края. Об этом в четверг ТАСС сообщил орнитолог, заместитель директора заповедника Олег Горошко.

"Программу помощи в гнездовании краснокнижных хищных птиц мы проводим с 2016 года - это инициатива сотрудников заповедника. Мы устанавливаем искусственные гнезда в степях между озерами Барун-Торей и Зун-Торей, где нет деревьев и скал, удобных для гнездования. Этой осенью установили десять таких конструкций, всего их 30", - сказал Горошко.

Конструкции предназначены для мохноногих курганников и соколов-балобанов. Основные работы провели в октябре, когда земля еще не промерзла, а птицы уже покинули свои территории.

По данным заповедника, все большее число птиц предпочитают селиться в искусственных гнездах. Если три года назад таких было только 3, то сейчас - уже 11.

"В естественных гнездах пернатым, особенно редким видам, часто не удается успешно вырастить птенцов, в основном, из-за большей доступности для наземных хищников и уязвимости во время степных пожаров", - отметили в пресс-службе резервата.

В 2010 году степи на юге Забайкальского края вошли в проект Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2017 году российско-монгольский природный объект "Ландшафты Даурии", частично расположенных в забайкальских степях, включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.