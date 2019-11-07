В Приморье за минувшие сутки ликвидировано семь лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Лесоохрана в Приморском крае потушила семь возгораний в лесах на площади более 300 гектаров. На утро четверга действующих лесных пожаров в регионе нет. Но фиксируются отдельные термоточки. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба администрации Приморья.

"Семь пожаров на площади 201 гектар ликвидированы в Шкотовском, Надеждинском, Кавалеровском, Партизанском районах. Сильнее всего горел Уссурийск, в городском округе потушено 145 гектаров леса", - говорится в сообщении.

В тушении лесных пожаров участвует около 100 человек и 16 единиц техники.

В регионе с прошлой недели установилась сухая и ветреная погода. По прогнозам синоптиков, такая обстановка на юге Приморья продержится до конца недели.