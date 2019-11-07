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Дом культуры отремонтировали в селе, пострадавшем от степных пожаров в Забайкалье

Стоимость ремонта превысила 8 млн рублей

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Дом культуры открылся после капремонта в селе Усть-Ималка Забайкальского края, которое пострадало весной во время степных пожаров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

Ремонт клуба стал частью нацпроекта "Культура", смета стройки превысила 8 млн рублей. В здании починили крышу, заменили полы, окна, двери, проводку и систему отопления, утеплили стены, обновили фасад.

"Открытие дома культуры после ремонтных работ стало важным событием для села Усть-Ималка, на которое в апреле обрушилась беда - степной пожар уничтожил большую часть домов в поселении. От природной стихии пострадал и местный дом культуры: обгорели окна, забор, приклубная котельная, ураганным ветром снесло крышу", - сказали в пресс-службе.

Из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Ущерб превысил 1 млрд рублей. Президент Владимир Путин поручил обеспечить людей новым жильем, восстановить инфраструктуру и сгоревшие животноводческие стоянки. Село Усть-Ималка находится в 300 км к югу от Читы у российско-монгольской границы, там сгорели три десятка домов.

"Благодаря поддержке президента и большой совместной работе удалось обновить здание клуба, сделать его красивым и современным. Клуб в селе всегда является центром притяжения для людей", - прокомментировала министр культуры края Татьяна Цымпилова.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей. В 2019 году в рамках нацпроекта в Забайкалье отремонтируют 12 учреждений культуры, на это из федерального бюджета выделено 65,5 млн рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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