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В Забайкалье и Приамурье нет очагов болезни, из-за которой Белоруссия ограничила ввоз птиц

В этом году в Шилкинском районе Забайкальского края были зафиксированы две вспышки болезни Ньюкасла

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Действующих очагов болезни Ньюкасла, из-за которой Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы из Амурской области и Забайкальского края, нет на территории этих регионов. Об этом сообщили ТАСС в руководстве данных субъектов РФ.

Минсельхозпрод Белоруссии в среду заявил о вводе временных ограничений на ввоз из Забайкалья и Приамурья живой птицы, яиц, мяса птицы, пуха и пера. В ведомстве объяснили это эпизоотией болезни Ньюкасла.

"В этом году в Шилкинском районе Забайкальского края были зафиксированы две вспышки этого заболевания. Очаги локализовали, были проведены все необходимые мероприятия. Действующих очагов болезни Ньюкасла в регионе нет. Со стороны Белоруссии это номенклатурное, нормативное решение, за которым вряд ли будут какие-то последствия", - сказал руководитель ветеринарной службы края Андрей Лим.

В Минсельхозе Забайкальского края отметили, что в регионе вообще не производят такую продукцию. Сведений о ее поставках в Белоруссию тоже нет.

"Мы не поставляем подобную продукцию в Белоруссию, - сказали в пресс-службе правительства Амурской области. - Кроме того, в регионе нет сведений о случаях подобного заболевания".

Болезнь Ньюкасла - вирусное заболевание птиц, опасности для человека не представляет.

Теги
Забайкальский крайАмурская область
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