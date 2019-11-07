На Курилах объявлено штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в связи с прогнозируемыми сильными осадками и штормовым ветром, по скорости близким к ураганному, объявили на пятницу, 8 ноября, экстренное предупреждение в Северо-Курильском районе (единственная жилая территория на острове Парамушир, северные Курилы, Сахалинская область). Об этом в четверг сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Сильные осадки и ветер прогнозируются в Северо-Курильском районе. В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, в пятницу на северных Курилах ожидаются сильные дожди и ветер со скоростью до 27 м/с.

В четверг в Северо-Курильске спокойная безветренная погода. Температура воздуха плюс семь градусов.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью около 27 м/с способен принести значительные повреждения строениям, вырвать деревья с корнем. На суше бывает редко. В море такой ветер вызывает высокие волны, опасные для малого и среднего размера судов.