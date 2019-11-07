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В Железноводске на спортивный фестиваль соберутся люди с ограниченными возможностями

Параатлеты будут соревноваться в мастерстве набивного мяча, дартсе, прыжках в длину с места и бросках в баскетбольное кольцо

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Спортивный фестиваль "Мир равных возможностей" для людей с ограниченными возможностями пройдет 8 ноября в Железноводске Ставропольского края, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске откроется спортивный фестиваль "Мир равных возможностей". 8 ноября ставропольский курорт в третий раз примет на своей территории фестиваль, где смогут проявить себя спортсмены с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, параатлеты будут соревноваться в мастерстве набивного мяча, дартсе, прыжках в длину с места и бросках в баскетбольное кольцо. Проявить себя смогут и спортсмены пожилого возраста.

Спортивный фестиваль "Мир равных возможностей" впервые прошел в Железноводске в 2017 году, а сборная курорта регулярно занимает лидирующие позиции в краевых соревнованиях.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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