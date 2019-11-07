Четыре модельные библиотеки планируют открыть в Чечне в декабре

ГРОЗНЫЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Первые четыре модельные библиотеки откроются в Чечне в начале декабря по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"В этом году ведется строительство четырех домов культуры, а также реконструкция и капитальный ремонт еще двух. В первых числах декабря ожидается открытие четырех модельных библиотек", - цитирует пресс-служба министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Как пояснила ТАСС замдиректора по библиотечной работе Национальной библиотеки Чечни Тамара Махмудова, модельные учреждения появятся в Грозном, Аргуне, Урус-Мартане и в селе Герменчук Шалинского района. На создание библиотек из федерального бюджета было выделено 25 млн рублей, добавила Махмудова.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.