Площадь лесовосстановления в Приамурье составила 29 тыс. га

ТАСС, 8 ноября. Сотрудники лесхозов в Амурской области, где ежегодно возникают лесные пожары, восстановили более 29 тыс. га леса, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В этом году сотрудники амурских лесхозов провели искусственное лесовосстановление (посадили сеянцы, выращенные в питомниках) на 3,3 тыс. гектаров и естественное (сохранили молодые деревья) на 26 тыс. гектарах. План посадок лесных культур и мероприятия по их естественному возобновлению выполнили на 100%", - говорится в сообщении.

В 2018 году, по данным регионального Минлесхоза, также было восстановлено 29,3 тыс. га леса. Отмечается, что работы способствуют достижению целевых показателей программы "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Амурская область входит в число регионов России, которые ежегодно страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В этом году в Приамурье произошло более 450 природных пожаров, их общая площадь превысила 270 тыс. га.