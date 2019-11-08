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Полицейские в Кабардино-Балкарии получили 58 новых автомобилей

Новые Skoda Octavia оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами с цветными мониторами и устройствами для хранения записей

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники дорожно-постовой службы в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в пятницу в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получили ключи от 58 новых автомобилей. Церемония вручения техники прошла на площади Абхазии в городе Нальчике, сообщает корр. ТАСС.

"Нацпроектом предусмотрено поэтапное снижение смертности в ДТП к 2024 году до 4 погибших на 100 тыс. населения. В рамках реализации долгосрочного федерального проекта была предусмотрена поставка в регионы РФ автотранспорта, приборов специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог. Сегодня мы передаем в эксплуатацию 58 новых оборудованных автомобилей, при помощи которых сотрудники дорожно-постовой службы МВД по КБР смогут организовать качественную работу по профилактике нарушений правил дорожного движения", - сказал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по КБР Назир Мамхегов на церемонии вручения автомобилей.

"Нести службу на современных комфортабельных автомобилях будет намного эффективнее. Данные автомобили переданы нам в соответствии с указом президента РФ по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Все действия, которые идут в нацпроекте, направлены на сохранение нации, на сбережение народа, понижение смертности на дорогах", - отметил глава КБР Казбек Коков.

Как пояснил ТАСС начальник УГИБДД МВД по КБР Юрий Бегидов, новые автомобили Skoda Octavia оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами с цветными мониторами и устройствами для хранения записей. Они могут за семь секунд развить скорость до 100 км/ч. Часть автомобилей отправили в районы республики, 13 получила отдельная рота ДПС ГИБДД МВД по КБР, которая несет службу на федеральной трассе Кавказ, часть машин остается в столице региона - городе Нальчике, автоинспекторы КБР оснащены машинами почти на 100%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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