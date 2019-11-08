Почти на 20% снизилась смертность в ДТП в КБР за 10 месяцев по сравнению с 2018 годом

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Количество погибших в авариях на дорогах Кабардино-Балкарии (КБР) снизилось почти на 20% за 10 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу начальник управления ГИБДД МВД по региону Юрий Бегидов.

"За 10 месяцев 2019 года количество погибших в авариях в КБР снижено на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2018 года в стране была утверждена стратегия безопасности дорожного движения, которая рассчитана до 2024 года, согласно целям и задачам этой стратегии поэтапно необходимо к 2024 году добиться снижения количества погибших до 4 на 100 тыс. населения. По итогам прошлого года у нас было порядка 18 погибших на 100 тыс. населения, на сегодняшний день этот показатель составляет около 10,5", - сказал Бегидов.

Он подчеркнул, что впервые на государственном уровне провозглашено стремление к нулевому уровню смертности в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Это достаточно сложная задача, не в полном объеме возложена на госавтоинспекцию, надо решать сообща, консолидированными усилиями органов власти, местного самоуправления, а мы скоординируем", - отметил собеседник агентства. Необходимо решать вопросы, связанные с содержанием дорог, созданием безопасных условий для движения транспорта, пешеходов, с обучением водителей, детей правилам поведения на дороге.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.