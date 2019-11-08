Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков прошел в Дагестане

Его участниками стали около 150 человек

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков прошел в шестой раз в Кизляре. Участие в нем приняли около 150 педагогов со всей республики, сообщила ТАСС в пятницу представитель Министерства образования и науки Дагестана Лейла Арсланбекова.

"Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков прошел накануне в Кизляре на базе гимназии № 1 имени М. В. Ломоносова. Участие в нем приняли порядка 150 человек, в числе которых учителя английского, немецкого и французского языков из 20 районов и девяти городов республики", - сказала Арсланбекова.

По ее словам, спикерами фестиваля по приглашению Министерства образования и науки Дагестана выступили преподаватели Казанского федерального университета, Пятигорского госуниверситета, Дагестанского государственного университета, а также ведущие педагоги республики. В качестве специального гостя на фестивале выступила представитель издательского дома "Русское слово" Эльвира Масликова.

"Для участников фестиваля были организованы мастер-классы и форсайт-сессия на тему "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в связи с введением обязательного ЕГЭ в 2022 году". В ходе дискуссий педагоги обсудили основные сложности, с которыми они сталкиваются, и разобрали кейс-методы решения проблем. Масликова также презентовала педагогам новые учебно-методические комплексы по английскому языку от издательства "Русское слово", - сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что основная цель фестиваля - распространение и практическая реализация "элементов творческого поиска в работе учителей иностранных языков, популяризация опыта применения интерактивного оборудования и эффективных способов решения проблем, связанных с подготовкой учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку".

Организаторами фестиваля выступили Минобрнауки Дагестана, Дагестанский институт развития образования и Дагестанская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки совместно с отделом образования Кизляра.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Реку Амур исследуют в 2020 году из-за недолова рыбы после паводка в Хабаровском крае
Глава края Сергей Фургал сообщал, что в регионе наблюдается сокращение популяции лососевых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС