Фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков прошел в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков прошел в шестой раз в Кизляре. Участие в нем приняли около 150 педагогов со всей республики, сообщила ТАСС в пятницу представитель Министерства образования и науки Дагестана Лейла Арсланбекова.

"Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей иностранных языков прошел накануне в Кизляре на базе гимназии № 1 имени М. В. Ломоносова. Участие в нем приняли порядка 150 человек, в числе которых учителя английского, немецкого и французского языков из 20 районов и девяти городов республики", - сказала Арсланбекова.

По ее словам, спикерами фестиваля по приглашению Министерства образования и науки Дагестана выступили преподаватели Казанского федерального университета, Пятигорского госуниверситета, Дагестанского государственного университета, а также ведущие педагоги республики. В качестве специального гостя на фестивале выступила представитель издательского дома "Русское слово" Эльвира Масликова.

"Для участников фестиваля были организованы мастер-классы и форсайт-сессия на тему "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в связи с введением обязательного ЕГЭ в 2022 году". В ходе дискуссий педагоги обсудили основные сложности, с которыми они сталкиваются, и разобрали кейс-методы решения проблем. Масликова также презентовала педагогам новые учебно-методические комплексы по английскому языку от издательства "Русское слово", - сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что основная цель фестиваля - распространение и практическая реализация "элементов творческого поиска в работе учителей иностранных языков, популяризация опыта применения интерактивного оборудования и эффективных способов решения проблем, связанных с подготовкой учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку".

Организаторами фестиваля выступили Минобрнауки Дагестана, Дагестанский институт развития образования и Дагестанская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки совместно с отделом образования Кизляра.