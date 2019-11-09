В Приамурье реализуется проект по перевоспитанию подростков из Юхтинской спецшколы

ТАСС, 9 ноября. Реализация проекта по перевоспитанию трудных подростков из Юхтинской спецшколы закрытого типа началась в Амурской области. Благодаря выигранному в этом году президентскому гранту ребята поучаствуют в играх Клуба веселых и находчивых (КВН) и увидят достопримечательности региона. В субботу первую группу воспитанников спецшколы, откуда в июле был массовый побег, привезли на экскурсию в Благовещенск. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Сергей Бурмага.

"Наш проект направлен на развитие у детей творческих способностей. В рамках него мы сегодня привезли в Благовещенске 17 подростков. Побывали в колледже транспорта и дорожного хозяйства, где базируются площадки "Ворлдскилс". Профессионалы показали там ребятам свою работу - как ремонтируют автомобили, кладут кирпич, работу маляров. Сейчас приехали в детский технопарк "Кванториум". После обеда запланированы экскурсия в краеведческий музей и посещение фестиваля областной школьной лиги КВН", - рассказал Бурмага.

КВН станет одной из основ проекта по перевоспитанию подростков. В спецшколе уже формируют четыре команды, в конце ноября они сыграют в эту игру.

"С ними будут работать кураторы - ребята, игравшие в центральных лигах КВН и имеющие большой опыт подготовки команд. Победители игры, которая пройдет в Юхте, примут участие в полуфинале областной школьной лиги, у них будет шанс пройти и в финал", - пояснил руководитель проекта.

Бурмага добавил, что приехавших в Благовещенск подростков отобрали педагоги - это активные и заинтересованные ребята без штрафов и проступков.

"Для других ребят - это мотивация, ведь парни вернутся и расскажут о своей поездке, о том, где были и что видели. А там ведь в основном разговоры о блатной жизни. В следующий раз поедут около 20 человек, но все в школе будут знать, что за эти места нужно бороться", - объяснил он.

Спецшкола для трудных подростков находится в поселке Юхта в 166 км от Благовещенска. В ней содержатся 62 воспитанника в возрасте от 11 до 18 лет, которые совершили противоправные действия. Несмотря на трехметровых забор вокруг школы и ее особый режим, только с начала года из нее дважды сбегали дети, причем в июле воспитанники устроили массовый побег - тогда сбежали сразу 12 подростков, которых вскоре нашли сотрудники полиции. Основной причиной побега его участники назвали скуку.

Проект перевоспитания воспитанников спецшколы стал одним из победителей второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года. Он выиграл почти 500 тыс. рублей, софинансирование проекта составляет 185 тыс. рублей. В ходе него трудные подростки посетят с экскурсиями разные районы Амурской области. Кроме того, дети в Юхте встретятся с интересными людьми, в том числе теми, кто также прошел через спецшколы, но смог реализовать себя.