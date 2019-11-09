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Комиссии по оценке ущерба от подтопления в Великом Новгороде начнут работу 11 ноября

Всего подтопленными оказались 185 домов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба от подтоплений после ливней на территории 11 районов Новгородской области начнут работу 11 ноября. Об этом в субботу сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Андрея Никитина.

По данным новгородского гидрометцентра, со 2 по 4 ноября в регионе выпала месячная норма осадков, а 6 ноября в регионе был введен режим ЧС. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

"С понедельника будет комиссия работать. Что-то постараемся компенсировать вам из потерянного", - передает пресс-служба слова губернатора со встречи с жителями поселка Крестцы.

Специальные комиссии буду созданы в каждом районе, пострадавшем от воды. Всего, по данным ГУ МЧС России по региону, подтопленными оказались 185 домов. Во время общения с пострадавшими от паводка жителями Крестецкого района Никитин отметил, что люди могут получить все необходимое - воду, продукты, дрова - у работающей на месте оперативной группировки по ликвидации последствий подтопления. Жители затопленной территории в Крестцах регулярно страдают от подъема уровня воды в реке. Губернатор сообщил, что намерен обратиться к федеральным властям с предложением углубить русло на этом участке.

"Надо углублять русло. К сожалению, реки в федеральной собственности. Будем обращаться в правительство, чтобы решить этот вопрос", - цитирует пресс-служба Никитина.

Глава региона уточнил, что в пятницу встретился с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко и также попросил о поддержке в расчистке русел на участках, где реки, протекающие по территории области, регулярно выходят из берегов.

"Будем рассчитывать на то, что нам окажут поддержку - прочистят участки русел, где возникают разливы. Для этого требуются, конечно, проекты. Но давно пора надо было начинать", - отметил губернатор.

ЧС в Новгородской области

На территории Новгородской области в результате прохождения циклона произошло подтопление территорий 11 районов: больше всего пострадали Крестецкий, Валдайский и Демянский районы. По данным ГУ МЧС России по региону на 8:00 утра субботы, от воды освободились почти 100 домов, 69 остаются потопленными.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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