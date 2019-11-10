Саперы МЧС уничтожили в Крыму 11 авиабомб времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Саперы специального морского отряда крымского главка МЧС России уничтожили 11 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по региону.

Снаряды обнаружили местные жители в селах Глазовка и Чистополье Ленинского района Крыма.

"Специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС по Республике Крым провели операцию по уничтожению взрывоопасных предметов в селах Глазовское и Чистополье Ленинского района. Сообщение о находке боеприпасов поступило от местных жителей, которые обнаружили металлические предметы, по внешнему виду напоминающие взрывоопасные, времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Место обнаружения обследовали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда. Снаряды погрузили на автомобиль, доставили на полигон и уничтожили.

При повторном обследовании территории новых взрывоопасных предметов не обнаружено.