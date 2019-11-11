В Центральную Россию в ближайшие два дня придут туманы и похолодание

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Туманы и похолодание ожидаются в ближайшие двое суток в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом в понедельник сообщается на сайтах региональных ГУ МЧС и центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Из-за перепада температур - ночью до 0, днем до плюс 10 градусов - в Орловской области во вторник ожидается туман. Уже в среду дожди, которые шли всю прошлую неделю, прекратятся, выглянет солнце. Температура опустится на два градуса днем, ночью - 0", - сообщили ТАСС в ЦГМС региона. Аналогичная погода в Калужской и Липецкой областях, где по прогнозу синоптиков, во вторник пройдет небольшой дождь, туман, днем до плюс 9, ночью до плюс 2, в среду солнечно, похолодает до плюс 6 днем, до 0 - ночью.

Метеопредупреждение из-за туманов, видимость при которых составит около 200-500 м, в понедельник объявлено в Тульской области, местами пройдут небольшие дожди, но уже со вторника ожидается ясная погода и температура воздуха на уровне плюс 7-8 градусов в дневные часы. Аналогичный прогноз на ближайшие двое суток дают синоптики ЦГМС по Смоленской, Брянской областям. В Воронежской области, где в понедельник, из-за тумана были задержаны три рейса в Москву, во вторник, по прогнозу регионального гидрометцентра, также ожидается плохая видимость. Температура воздуха будет колебаться от плюс 7 до плюс 9 градусов днем, ночью от плюс 1 до плюс 6.

По прогнозам синоптиков, в начале недели в Курской области - до плюс 12 градусов, днем туман и преимущественно без осадков. "Ветер ночью до 11 м/с, днем южной четверти 8-13 м/с", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В Белгородской области в начале недели также прогнозируются туманы, переменная облачность - международный аэропорт Белгорода в связи с непогодой отменил один рейс до Москвы и задержал вылет одного самолета до столицы. Столбик термометра во вторник и среду поднимется до плюс 10 днем, плюс 7 ночью.

"Если на минувшей неделе в регионе было пасмурно и дождливо, то ко вторнику под действием антициклона в Тамбовской области распогодится. Днем будет ясно, без осадков, до плюс 9 градусов, а вот ночью начнет подмораживать до минус 2 градусов, в утренние часы возможен густой туман. То есть мы можем говорить о том, что зимы пока не ожидаем", - сказали ТАСС в тамбовском гидрометцентре. В Ивановской области во вторник будет дождливо и пасмурно, а со среды также выглянет солнце, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 4 градуса, ночью до 0.

В Ярославской области во вторник дожди, до плюс 7 днем, около 0 ночью, к среде похолодает до плюс 4 днем, минус 2 ночью, выглянет солнце. В Рязанской и Владимирской областях во вторник до плюс 10 градусов днем, плюс 2 ночью. В среду солнечно и ветрено, до плюс 5 днем, минус 1 ночью.

Ситуация с паводками

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области, в регионе стабильная паводковая ситуация, после того 6-7 ноября прошли обильные осадки. Подтопленными остаются 93 приусадебных участка и один жилой дом в четырех районах. Режима ЧС нет. В Костромской области в ближайшие двое суток ожидаются умеренные дождь, мокрый снег, слабый гололед, ночью и утром в отдельных районах туман, температура воздуха ночью до 6 мороза, днем 5 градусов тепла.

В Тверской области из-за ливней, прошедших 1-6 ноября, поврежденными или подтопленными оказались участки дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона. В ближайшие сутки в регионе ожидаются небольшие дожди, сохраняется вероятность подъема уровня воды в местных реках.

"Там опасным уровнем считается 420 см, но максимальная отметка, на которую поднималась вода в пошедшие дни - 392 см. Пока вероятность подъема воды сохраняется, но ожидается, что со вторника дожди в регионе прекратятся, начнется постепенный спад уровня воды", - сказали ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС.