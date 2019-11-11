Режим противопожарной безопасности ввели в КЧР из-за лесных пожаров в трех районах

ЧЕРКЕССК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) ввели режим противопожарной безопасности из-за возгораний, возникших в лесах Урупского, Зеленчукского и Карачаевского района республики. Об этом в понедельник написал глава региона Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в ГУ МЧС по КЧР сообщили, что в скалистой местности лесов Урупского, Зеленчукского и Карачаевского районов возникли пожары низового характера на площади от 0,3 до 10,5 га.

"Учитывая прогноз погоды на ближайшее время, лесопожарная обстановка остается сложной. Поэтому приняли решение ввести особый режим противопожарной безопасности", - написал Темрезов.

Он добавил, что предварительными причинами возникших пожаров называют поджог и человеческий фактор. Ситуация находится под контролем, сил и средств достаточно. Для ликвидации пожаров и выяснения причин возгорания создан оперативный штаб, состоящий из членов правительства и администрации районов, сотрудников МЧС, управления лесами и правоохранительных органов.

"На месте работают более 50 человек, восемь единиц техники. Оперативному штабу необходимо обеспечить строгое соблюдение противопожарного режима на всей территории республики и неукоснительное выполнение постановления правительства КЧР о запрете сжигания сухой растительности. Строго следовать правилам противопожарной безопасности нужно и жителям, и гостям республики", - добавил глава республики.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в скалистой местности курорта Архыз действует лесной пожар площадью 10,5 га. Возгорание возникло утром 10 ноября, его площадь составляла 2,1 га. Пожар имеет низовой характер, он происходит в труднодоступной местности.

В новость внесены изменения (15:09 мск) - добавлена информация о пожаре в Архызе