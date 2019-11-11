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ЕАО на строительство защитных дамб необходимо около 8 млрд рублей

Новые водозащитные сооружения необходимы большинству муниципалитетов

ТАСС, 11 ноября. Около 8 млрд рублей необходимо Еврейской автономной области (ЕАО) на строительство защитных дамб, которые помогут избежать серьезных последствий паводка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства по итогам совещания под руководством главы области Александра Левинталя.

Необходимость строительства и реконструкции водозащитных сооружений региона показал паводок, который произошел в регионе летом. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в конце октября поручил Минприроды разобраться с проблемой строительства дамбы для защиты от паводков населенного пункта в Ленинском районе ЕАО, поручение о котором было дано еще в 2013 году, а также раскритиковал работу администрации.

"Глава региона Александр Левинталь отметил, что для строительства дамб в ЕАО потребуются значительные финансовые затраты - около 8 млрд рублей. План реконструкции и строительства водозащитных сооружений направлен в Москву для возможного включения объектов в соответствующую федеральную программу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новые водозащитные сооружения нужно создать в большинстве муниципалитетов. Эта работа поможет через ближайшие несколько лет защитить населенные пункты от паводковых вод. Кроме того, для защиты от паводковых вод предстоит сосредоточить внимание на состоянии водоотводных каналов и ливневых канализаций.

В ЕАО сложная паводковая ситуация из-за высокого уровня Амура, подъема грунтовых вод, разлива малых рек отмечалась с августа. По данным властей региона на 31 октября, в ходе паводка в регионе было подтоплено 579 жилых домов в 55 населенных пунктах.

Теги
РоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная область
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