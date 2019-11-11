Участники проекта "ТомСойерфест" отремонтировали особняк XIX века в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноября. /ТАСС/. Участники фестиваля "ТомСойерфест" завершили в понедельник ремонт особняка XIX века в центре Архангельска. Как рассказала ТАСС представитель организаторов проекта Ульяна Медведева, с июня волонтеры под руководством специалистов государственного музея деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" приводили в порядок фасады Дома коммерческого собрания на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского.

"ТомСойерфест" был придуман в Самаре, проводится в России с 2015 года и охватил уже более 40 городов. При финансовой, ресурсной, информационной поддержке спонсоров и экспертов жители города возвращают старинным зданиям исторический облик.

"Мы выполнили все запланированные работы в полном объеме. Очистили старую краску и заново покрасили фасады. Еще одной целью "ТомСойерфеста" было привлечь внимание к сохранению деревянной архитектуры Архангельска и его истории", - сказала Медведева.

Первый памятник

Здание является памятником архитектуры федерального значения и находится в ведении музея "Малые Корелы". Дом Коммерческого собрания стал первым в истории Архангельска сохраненным по требованию общественности памятником истории и культуры.

Деревянный особняк был построен в 1858 году. Главным помещением был зал, который мог вместить в себя 1,5 тыс. человек одновременно. В 1918 году в этом здании в Архангельской губернии была провозглашена советская власть. В феврале 1920 года дом был национализирован, и в нем открылся Архангельский гарнизонный Клуб красноармейцев. Постановлением Совета министров РСФСР от 4 декабря 1960 года дом поставлен на государственную охрану как памятник истории и культуры. В 1983 году здание было перевезено на улицу Чумбарова-Лучинского, что фактически послужило началом создания заповедной улицы старого города. "Чумбаровка начиналась с этого дома, это первый дом, который был сюда перенесен, а мы его обновили, запустив можно сказать Чумбаровку 2.0 ", - сказала Медведева.

Организаторы фестиваля представили информацию об истории здания в виде уличной выставки. "Например, мало кто знал, что дом был перенесен с Троицкого проспекта, был уменьшен при переносе. Мы эту информацию актуализировали на выставке", - добавила собеседница агентства.

Помощь бизнеса

В ремонте здания приняли участие около 150 человек. "Это самые разные люди: и семьи с детьми, и жители окрестных домов, и те, кто приезжали из других районов города", - отметила представитель организаторов. Все работы велись под наблюдением специалистов.

Материалы для ремонта предоставили местные бизнесмены: выделили краску и грунтовку, строительные леса и контейнер-бытовку. "У нас была цель запустить этот проект и показать, что можно сделать что-то в городе силами горожан, не привлекая государственных средств и не выигрывая грантов, а просто работая с местным бизнесом, который готов поддерживать", - дополнила Медведева.

Вечером в понедельник на здание вернули охранную табличку с информацией об объекте культурного наследия. Как сказал ТАСС директор "Малых Корел" Сергей Рубцов, это был первый опыт музея по проведению ремонтных работ волонтерами. На следующий год на памятнике планируется замена кровли и восстановление балюстрады. "Внешне он будет возвращен к своему исходному состоянию", - добавил директор.