Специалисты приступили к заключительному этапу модернизации энергоблока на Кольской АЭС

ТАСС, 12 ноября. Специалисты приступили к заключительному этапу модернизации энергоблока №2 на Кольской АЭС, которая обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в Мурманской области. Это позволит продлить срок его эксплуатации до 2034 года, говорится в сообщении пресс-службы станции.

"12 ноября 2019 года энергоблок №2 Кольской АЭС, на котором недавно был завершен плановый ремонт, будет остановлен по разрешенной заявке для завершения программы масштабной модернизации. На Кольской АЭС стартовал заключительный этап модернизации энергоблока №2 для продления срока его эксплуатации до 2034 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, 26 октября энергоблок №2 был включен в сеть после продолжительного планово-предупредительного ремонта, который стал одним из этапов программы его модернизации для повторного продления срока эксплуатации на ближайших 15 лет. Ремонтные работы продлились почти 280 суток и стали одними из самых продолжительных в истории станции. В результате были обновлены системы диагностики и контроля, на энергоблоке установили современную цифровую аппаратуру и новые программно-технические комплексы. Была также построена и введена в эксплуатацию система пассивной безопасности, "которая вместе с другими факторами позволяет на порядок повысить уровень безопасности энергоблока".

"Следующим, заключительным этапом программы станет рассмотрение технической отчетной документации по проведенным испытаниям федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и оформление изменения условий действия лицензии для работы энергоблока №2 на мощности. В этот период энергоблок №2 будет отключен от сети, а выработку электроэнергии Кольская АЭС обеспечит тремя другими энергоблоками - №№1, 3, 4", - отмечается в сообщении.

Кольская АЭС обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в Мурманской области. Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра, она вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.