Лесной пожар в Урупском районе Карачаево-Черкесии ликвидирован

ЧЕРКЕССК, 12 ноября./ТАСС/. Пожар в Бескесском лесничестве Урупского района Карачаево-Черкесии ликвидирован на площади 3 га. Тушение пожаров в двух других районах республики продолжается. Об этом во вторник сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"По состоянию на 13:00 12 ноября 2019 года возгорание на территории Бескесского лесничества в Урупском районе ликвидировано на площади 3 га. Работы по ликвидации возгорания в Ермоловском и Аксаутском лесничестве Зеленчукского района, в также в Тебердинском лесничестве Карачаевского района продолжаются", - говорится в сообщении.

Пожар в Бескесском лесничестве начался утром 11 ноября на площади 1 га в скалистой труднодоступной местности, был локализован около 17:00 того же дня. Всего в трех районах Карачаево-Черкесии было отмечено 4 очага возгорания. Главой региона Рашидом Темрезовым введен особый режим противопожарной безопасности. Также создана специальная оперативная группа для ликвидации пожаров.