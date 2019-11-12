На новом здании в Самаре воссоздадут панно дворца спорта, в котором выступал Высоцкий

САМАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Панно ледового дворца спорта в Самаре, в котором советский поэт, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий впервые выступал перед многотысячной аудиторией, будет воссоздано на новом здании спортивного объекта. Об этом журналистам сообщил главный архитектор компании "Волгатрансстрой-проект" Дмитрий Орлов.

"В память о старом здании мы воспроизводим на фасадах панно, которые были на стенах, стилизуем, вписываем их в новый масштаб", - сказа Орлов.

На панно из керамической плитки были изображены гимнасты, легкоатлеты, фигуристы, конькобежцы и хоккеисты. Во время сноса здания панно не сохранились.

В Самаре с 2018 года строится новый ледовый дворец спорта. Спортивный объект возводится на месте прежнего дворца, который морально устарел и был снесен в 2017 году. В старом дворце спорта, построенном в 1966 году, проходили хоккейные матчи самарской команды ЦСК ВВС, а также проводились концерты. В 1967 году в городе (тогда - Куйбышеве) прошел концерт Владимира Высоцкого, который посетили 7 тыс. человек.

Всего в городе прошли пять концертов барда на разных площадках. Высоцкий впервые выступал перед многотысячной аудиторией. В память об этом около дворца спорта был установлен памятник Высоцкому авторства известного скульптора Михаила Шемякина.