Прокуратура Петербурга отсудила у экс-руководства музея религии похищенные 6 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге по иску городской прокуратуры обязал вернуть государству более 6 млн рублей бывшего руководителя Государственного музея истории религии Бориса Аракчеева, его заместителя и бизнесмена. Их осудили по уголовному делу о растрате при работах по реконструкции системы вентиляции учреждения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Решением Кировского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с указанных лиц, солидарно, в пользу Российской Федерации причиненного ущерба в размере более 6 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Деньги вернут в федеральный бюджет.

Ранее Аракчеева, его заместителя Галину Сивкову и руководителя фирмы "СКК Петербург" Романа Жуйкова осудили за хищение средств. Во время рааследования уголовного дела по статье 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") установлено, что Аракчеев вступил в преступный сговор с Сивковой и Жуйковым для хищения средств, выделенных музею из федерального бюджета на выполнение работ по строительству и реконструкции систем вентиляции музея. Контракт заключили между фирмой и музеем в 2008 году. Его стоимость оценивалась в 37 млн рублей. Однако фактически они стоили 28,4 млн рублей, а более 6 млн рублей были похищены фигурантами дела.

Первоначально Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Аракчеева к четырем годам лишения свободы условно и штрафу более чем в полмиллиона рублей. Сивкова и Жуйков получили по три с половиной года условно и аналогичному штрафу. В феврале этого года суд освободил их от наказания по истечению срока давности уголовного преследования.

Как уточнили в прокуратуре Петербурга, за ведомством признали право на заявление исков к фигурантам дела о возмещении вреда бюджету.