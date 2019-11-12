Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура Петербурга отсудила у экс-руководства музея религии похищенные 6 млн рублей

Деньги, выделенные на реконструкцию систем вентиляции музея, вернутся в федеральный бюджет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге по иску городской прокуратуры обязал вернуть государству более 6 млн рублей бывшего руководителя Государственного музея истории религии Бориса Аракчеева, его заместителя и бизнесмена. Их осудили по уголовному делу о растрате при работах по реконструкции системы вентиляции учреждения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Решением Кировского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с указанных лиц, солидарно, в пользу Российской Федерации причиненного ущерба в размере более 6 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Деньги вернут в федеральный бюджет.

Ранее Аракчеева, его заместителя Галину Сивкову и руководителя фирмы "СКК Петербург" Романа Жуйкова осудили за хищение средств. Во время рааследования уголовного дела по статье 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") установлено, что Аракчеев вступил в преступный сговор с Сивковой и Жуйковым для хищения средств, выделенных музею из федерального бюджета на выполнение работ по строительству и реконструкции систем вентиляции музея. Контракт заключили между фирмой и музеем в 2008 году. Его стоимость оценивалась в 37 млн рублей. Однако фактически они стоили 28,4 млн рублей, а более 6 млн рублей были похищены фигурантами дела.

Первоначально Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Аракчеева к четырем годам лишения свободы условно и штрафу более чем в полмиллиона рублей. Сивкова и Жуйков получили по три с половиной года условно и аналогичному штрафу. В феврале этого года суд освободил их от наказания по истечению срока давности уголовного преследования.

Как уточнили в прокуратуре Петербурга, за ведомством признали право на заявление исков к фигурантам дела о возмещении вреда бюджету.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Финансирование нацпроектов в регионах ПФО увеличится до 275 млрд рублей
В следующем году большую часть денег потратят на развитие социальной сферы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС