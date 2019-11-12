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Фестиваль "Янтарный уикенд" впервые пройдет в Калининграде

С 15 по 17 ноября янтарщики, ювелиры и художники представят свои изделия, проведут мастер-классы по работе с камнем и презентуют уникальные арт-объекты

КАЛИНИНГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Калининградские ювелирные компании и лучшие творческие коллективы области примут участие в фестивале "Янтарный уикенд". Мероприятие впервые пройдет в Калининграде с 15 по 17 ноября при поддержке Минпромторга РФ. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Трехдневный фестиваль "Янтарный уикенд" с ярмаркой янтарных изделий, концертами, конкурсами и фудкортом состоится в предстоящие выходные на острове Канта в Калининграде." - говорится в сообщении.

Главными героями станут калининградские янтарщики, ювелиры и художники, которые представят на ярмарке свои изделия, проведут мастер-классы по работе с солнечным камнем и презентуют уникальные арт-объекты.

"Формат городских выходных с привлечением самых разных активностей для широкой аудитории наши калининградские янтарщики опробуют впервые. Благодаря поддержке федерального Минпромторга и усилиям участников калининградского янтарного кластера предстоящее мероприятие является некоммерческим. Надеюсь, Amber-week станет традицией, тем более, не за горами новогодние праздники, а на фестивальной ярмарке можно будет подыскать подходящий подарок", - сказал ТАСС министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

Он также отметил, что для профессионалов отрасли в Светлогорске ежегодно проходит большой международный форум Amberforum. Летом прошлого года в Калининграде организовали масштабную всемирную янтарная неделя. Все мероприятия являются частью реализации стратегии развития янтарной отрасли, которую два года назад утвердил президент страны.

Калининградский янтарь

В России выявлено 23 проявления янтаря: в Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской, Сахалинской областях, на Камчатке и Чукотке. Однако наибольшее число месторождений расположено на территории Калининградской области, где сконцентрировано около 90% разрабатываемых мировых запасов янтарного сырья.

Работающий в регионе Калининградский янтарный комбинат (КЯК) является единственным в стране предприятием, ведущим промышленную добычу минерала. Предприятие, находящееся под контролем госкорпорации "Ростех", ежегодно добывает в среднем до 400 тонн сырья и обеспечивает до 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок. В 2018 году комбинат добыл рекордные 500 тонн. и превысил показатель 2017 года - 453 тонны - более чем на 10%.

КЯК базируется в поселке Янтарный. Запасы разрабатываемого им месторождения оцениваются в 116 тысяч тонн. В целом в янтарной отрасли региона с учетом добычи, переработки изготовления изделий из янтаря официально занято около трех тысяч человек.

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