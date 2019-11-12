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На Ставрополье в 2019 году установлено более 50 светофоров и тысячи дорожных знаков

Основная цель проведения всех этих мероприятий - снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Новые светофоры, остановки, дорожные знаки и камеры фиксации нарушений правил дорожного движения установлены на Ставрополье в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", благодаря этому удалось устранить 9 мест концентрации аварий, сообщила во вторник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Ставропольский край впервые принимает участие в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В его рамках ведется работа не только по обновлению дорожного полотна на региональных и муниципальных трассах, но и по повышению уровня безопасности дорожного движения. Только в этом году на Ставрополье установлено более 50 новых светофоров, более 1000 новых дорожных знаков и 75 камер фото-, видеофиксации нарушений ПДД, оборудовано более 35 искусственных неровностей возле пешеходных переходов, а также 7 новых автобусных остановок", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, камеры фото-, видеофиксации устанавливались в наиболее опасных участках автодорог. Выбор таких участков происходил на основе анализа, который провели специалисты ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 2017 году. В результате удалось устранить 9 мест концентрации ДТП.

"Основная цель проведения всех этих мероприятий - снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Ставропольском крае. К концу 2024 года мы должны добиться снижения в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за 6 лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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