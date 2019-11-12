Глава Адыгеи настаивает на стратегическом подходе к выполнению показателей нацпроектов

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи должны стратегически подходить к вопросу выполнения показателей по национальным проектам. Такое мнение высказал глава республики Мурат Кумпилов, выступая на совещании с руководителями местных органов власти и главами муниципалитетов.

"Важен стратегический подход при выполнении каждой задачи и результативные действия, только так мы сможем достичь целевых показателей нацпроектов и в конкурентной среде занять достойные позиции среди субъектов РФ", - сказал Кумпилов.

По его словам, дополнительный импульс для развития региона дает грамотное и эффективное использование возможностей, предоставляемых федеральным центром. Глава региона убежден, что от согласованной и эффективной деятельности всех органов власти зависят темпы развития Адыгеи в целом. Он напомнил об учете различных показателей при оценке эффективности деятельности, в том числе таких факторов, как продолжительность жизни населения, объем инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства.

В пресс-службе главы республики в свою очередь отметили, что в рамках совещания Кумпилов потребовал эффективной работы по развитию социальной инфраструктуры, расширению перечня услуг, предоставляемых многофункциональными центрами предоставления госуслуг. "Он напомнил, что это одно из важнейших направлений деятельности, которое влияет на снижение коррупциогенного фактора и упрощает для населения получение государственных и муниципальных услуг", - сказали в пресс-службе.